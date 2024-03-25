“الدولار يرتفع من جديد” سعر الدولار في السوق السوداء “لحظة بلحظة” والبنوك الحكومية والخاصة

شهد اليوم الاثنين 25 مارس 2024 ارتفاع للدولار في السوق السوداء والبنوك الحكومية والخاصة، فمنذ أن تم تحرير سعر الصرف على الجنية ليرتفع في البنوك الحكومية والخاصة إلى نحو 50 جنيها، في حين نزل سعر الدولار في السوق السوداء إلى دون 50 جنيها، حيث ظل هذه الانخفاض على طول هذه المدة إلا أن اليوم شهد ارتفاع للدولار مرة أخرى، ومن خلال الأسطر التالية نبين سعر الدولار اليوم.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء على مدار الفترة الماضية حتى تجاوز 70 جنيها، وظل في النزول منذ تحرير سعر الصرف على الجنيه مع بداية هذا الشعر الجاري حتى نزل دون 50 جنيها، هذا وقد شهد اليوم الاثنين 25 مارس 2024 سعر الدولار في السوق الموازية أو السوق السواء عند 47.58 جنيهًا للشراء، مقابل 47.85 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنوك الحكومية

سجل اليوم الاثنين 25 مارس 2024 ارتفاع لسعر الدولار في البنوك الحكومية حيث بلغ سعره اليوم كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 47.30 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي: 47.35 جنيهًا للشراء، و47.35 جنيهًا للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر: 47.30 جنيهُا للشراء، و47.40 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنوك الخاصة

شهد اليوم الاثنين 25 مارس 2024 أيضا ارتفاع طفيف في سعر الدولار في البنوك الخاصة حيث بلغ سعره اليوم في بعض البنوك التالي: