“وزارة الإعلام “موعد خسوف القمر في سلطنة عمان ونوع خسوف القمر “جزئي أو كلي”

صرح فيصل بن محمد القرطوبي عضو الجمعية الفلكية العمانية أن سماء السلطنة العمانية تشهد مساء يوم الثلاثاء القادم 25 مارس 2024 والساعات الأولى من يوم الأربعاء خسوفًا جزئيًا للقمر، كما صرح أيضا أن هذا الخسوف سيستمر مدة ساعتين و58 دقيقة وسيكون 65% من الطرف الشمالي للقمر منزوٍ في ظل الأرض، وإليك تفاصيل الخبر.

موعد خسوف القمر في سلطنة عمان

خسوف جزئي للقمر سيُشاهد في سماء السلطنة والوطن العربي مساء الثلاثاء 26 مارس 2024، كما ستكون مدة الخسوف ما يقرب من 2 ساعة و 58 دقيقة كما صرح بذلك فيصل بن محمد القرطوبي عضو الجمعية الفلكية العمانية، كما أكد أن نسبة الخسوف: 65% من الطرف الشمالي للقمر، ومن الجدير بالذكر أن المناطق التي ستشاهد الخسوف: قارة آسيا، أفريقيا، أستراليَا، أجزاء واسعة من أوروبا، جَنُوب شرق أمريكا الشِّمالية، وجنوب أمريكا الجنوبية.

كما بين فيصل بن محمد القرطوبي عضو الجمعية الفلكية العمانية أن مراحل الخسوف ستكون على النحو:

خسوف شبه الظل: يبدأ في الساعة 10:43 مساءً من يوم الثلاثاء ويخفت سطوع القمر قليلًا دون أن ينخسف.

الخسوف الجزئي: يبدأ في الساعة 12:01 منتصف الليل من يوم الأربعاء.

ذروة الخسوف: الساعة 01:30 صباحًا من يوم الأربعاء.

نهاية الخسوف الجزئي: الساعة 02:59 صباحًا من يوم الأربعاء.

نهاية خسوف شبه الظل: الساعة 04:17 فجر يوم الأربعاء.

أسباب حدوث خسوف القمر

ظاهرة خسوف القمر تحدث نتيجة وجود الشمس والأرض والقمر مصفوفون على استقامة واحدة، بحيث تحجب الأرض الضوء القادم من الشمس عن القمر، كما يبدأ خسوف القمر وينتهي في لحظة واحدة في حين ظاهرة كسوف الشمس يختلف توقيت حدوثها حسب الموقع الجغرافي على سطح الأرض.

أضرار النظر إلى خسوف القمر أو كسوف الشمس

تتمثل أضرار ظاهرة كسوف الشمس وخسوف القمر في التالي:

خسوف القمر: النظر إلى خسوف القمر بالعين المجردة آمن تمامًا، ولا يُسبب أي ضرر للعيون، حيث يرجع ذلك إلى أن القمر لا يُصدر ضوءًا خاصًا به، بل يعكس ضوء الشمس.

كسوف الشمس: النظر إلى كسوف الشمس بالعين المجردة خطر للغاية، ويُمكن أن يُسبب ضررًا دائمًا للعيون، وهذا لأن الشمس تُصدر ضوءًا ساطعًا للغاية، يُمكن أن يُسبب حروقًا في شبكية العين، وتتمثل الأعراض في عدم وضوح الرؤية، وألمًا في العين، ورؤية بقع داكنة.