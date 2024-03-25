افتحه هسه.. رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf مظلتي بحث الحماية الاجتماعية spa.gov.iq/umbrella

ينتظر المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية إطلاق العمل العراقية لـ اسماء الرعاية الاجتماعية بالوجبة السابعة، والتي تم إعداد الكشوفات الخاصة بها، ولكن في انتظار التخصيص المالي للوجبة من قِبل المالية العراقية، وبعدها يأتي طرح أسماء المشمولين والبدء الفعلي في صرف المستحقات للمشمولين والتي بقيمة 450 ألف دينار عراقي، تفاصيل حول الوجبة السابعة نباشرها معكم بتقرير اليوم.

اسماء الرعاية الاجتماعية الأخيرة pdf

جهزت العمل العراقية كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة الأخيرة، والمنتظر إطلاقها للمشمولين بها الفترة القادمة، ولكن ما يمنع الوزارة من إعلانها الآن هو التخصيص المالي، حيث بانتظار التخصيص من وزارة المالية العراقية من ناحية، بينما من الناحية الأخرى في انتظار الحصول على مبالغ الرعاية من المتجاوزين، حيث كل متجاوز لا يشمله شروط دعم الرعاية يتم إيقاف الدعم عنه، وبالفعل حصلت الوزارة على مبالغ من تِلك المتجاوزين، ومقرر إعادة تقديمها للمشمولين، لذا اقترب موعد إطلاق الوجبة للمشمولين بها إن شاء الله.

مظلتي بحث الرعاية الاجتماعية 2024

وضحنا لكم آخر الأخبار حول اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وبالنسبة للاستعلام عن الوجبة، فيمكن للمواطنين بعد إعلان الأسماء السير على الخطوات التالية:

التوجه إلى منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية التابعة للعمل العراقية على شبكة الإنترنت.

للرعاية الاجتماعية التابعة للعمل العراقية على شبكة الإنترنت. اختيار اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf “الوجبة السابعة”.

نزل كشف النتيجة بمحافظاتك، على سبيل المثال نزل ملف بغداد.

افتح الملف وابحث برقمك الوطني عن اسمك.

علمًا بأن المتقدمون لتِلك الوجبة كثيرون، ولكن تقبل العمل العراقية فقط من تتوافر بهم شروط الرعاية، بحيث تصل تِلك الرعاية للمستحقين منها فقط.