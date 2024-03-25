شوف اسمك نزل.. الآن رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية فى العراق الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي 

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024، فى العراق ، حيث كثرت في الآونة الأخيرة، تزايدًا كبيرًا في نسبة البحث من قبل المواطنين العراقيين الذين يسعون للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق، من أجل معرفة موعد إصدار الوجبة السابعة والأخيرة، وحتى الآن، لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن الموعد النهائي الذي سيتم فيه الكشف عن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة، والتي من المتوقع أن يتم الكشف عنها في بداية الشهر القادم، وفي هذا المقال، سنستعرض بعض التفاصيل الهامة التي من شأنهاالحصولعلىأسماءالمستفيدينبالرعايةالاجتماعية.

أسماء مستفيدي برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق:

يتطلب التقديم على دعم الرعاية الاجتماعية الامتثال لمجموعة من الشروط المحددة. إليكم بعض هذه الشروط:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، حيث لا يُسمح للأجانب بالتقديم على هذا الدعم.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا داخل العراق، ولا يُسمح للأشخاص الذين يعيشون خارج البلاد بالتقديم.

ينبغي عدم امتلاك المتقدم أراضي أو عقارات أو ممتلكات أخرى تعتبر مادية وتعطيه دخلًا منتظمًا.

ألا يكون لدى المتقدم مشروع تجاري يمكنه من تحقيق دخل مناسب يكفي لتلبية احتياجاته

الالتزام بتقديم جميع المستندات المطلوبة عند التسجيل في دعم الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي الإلكترونية.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024:

للوصول إلى معلومات أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية هذا العام، يجب اتباع الخطوات التالية: