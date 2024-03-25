العتاولة جت .. من ضيف رامز جلال الحلقة 15 اليوم برنامج رامز جاب من الآخر رمضان 2024

اليوم يقدم برنامج “رامز جاب من الآخر” الحلقة الخامسة عشر في شهر رمضان لعام 2024 حيث ينتظر كل يوم المشاهدين من هم ضيوف رامز جلال لعمل المقالب والتي يكون فيها ضيفًا الفنان رامز جلال، حيث ينتظر بشغف من قبل الملايين من محبي البرنامج، حيث يتوقعون مزيدًا من المواقف المضحكة والمسلية التي يعد البرنامج مشهورًا بها، يتميز هذا الموسم من البرنامج بأسلوبه المميز الذي يختلف عن المواسم السابقة، ويجمع بين المرح والإثارة في كل حلقة، برفقة محمد أبو جبل ومصطفى شوبير، مما يجعل المشاهدة تجربة ممتعة ومثيرة في وقت واحد.

موعد عرض برنامج رامز جاب من الأخر رمضان 2024

يتم عرض برنامج رامز جلال على قنوات إم بي سي مصر خلال شهر رمضان.

كما يتم عرض البرنامج بشكل يومي في تمام الساعة 6:05 مساءً بتوقيت مصر.

كما يتم عرض البرنامج في تمام الساعة 7:05 مساءً بتوقيت السعودية يوميًا.

يتم إعادة عرض البرنامج على القناة في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لبرنامج رامز جلال

أما عن القنوات فيتم عرض البرنامج على قنوات ام بي سي وإليكم تردد قناة MBC مصر 2024 الناقلة لبرنامج رامز جاب من الآخر

القمر الصناعي نايل سات.

معدل الترميز: 27500

12015 التردد

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ام بي سي مصر 2

القمر الصناعي نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

11823 التردد

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

ضيوف رامز جلال في الحلقات السابقة