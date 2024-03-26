“محادثاتك كلها بقت في أمان” .. إضافة ميزه جديده في واتساب بلس الأزرق WhatsApp Plus الإصدار الأخير – سابق الكل في المعرفة

يتساءل الأشخاص عن ميزه جديده في واتساب بلس الأزرق، حيث يعتبر هذا التطبيق من بين الإصدارات المشهورة في واتساب وذلك الإصدار استطاع أن ينال على إعجاب العديد من المستخدمين كذلك أنه قام بتحقيق شعبية هائلة للغاية، وذلك يرجع إلى المميزات التي يشتمل عليها والتي يمنحها للمستخدمين بالإضافة إلى أن أسلوبه يكون مختلف عن باقي الإصدارات الأخرى من الوتساب العادي وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم كل ما يخص هذا الوتساب.

ميزه جديده في واتساب بلس الأزرق

توجد ميزه جديده في واتساب بلس الأزرق يجعله ينال على إعجاب عدد كبير جدًا من الأشخاص وتلك الميزة تكون قفل التطبيق التي تتيح لك حماية محادثاتك، كذلك أنه من الممكن للمستخدمين أن يقوموا بقفل التطبيق بواسطة رقم مرور أو عن طريق بصمة الإصبع وتلك الميزة لا توجد في أي إصدار آخر سوى هذا الوتساب ومن ضمن مميزات تلك الميزة أيضًا جميع ما يلي:

تجعلك تشعر بأن جميع البيانات التي تتعلق بك محمية بالتحديد إن كنت تقوم بإعطاء جوالك لصديق وترغب في المحافظة على الرسائل الخاصة بك.

كذلك من المحادثات المتعلقة بك والمعلومات الشخصية سوف تكون آمنة تماما.

من الممكن أن يتم جدولة الرسائل.

طريقه تحميل أحدث إصدارات واتساب الأزرق

ممكن لك تحميل التطبيق باتباع الخطوات التالية: