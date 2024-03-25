“حساب المواطن” ما هي أسباب نقص الدفعة المستحقة لشهر مارس 2024 بعد التعديلات

أعلن حساب المواطن على صفحة التواصل الخاص به نتائج أهلية الدفعة 77 شهر أبريل، كما أكد على متابعة دراسة الأهلية لمعرفة أسباب نقص الدفعة المستحقة لشهر مارس 2024 وكذلك التأكد من استحقاق الدعم كامل لدفعة شهر أبريل، حيث يقوم البرنامج بمراجعة حالة استحقاق جميع المستفيدين من الدعم كل دفعة للتأكد من استحقاقهم للدعم بشكل كامل، ومن خلال الأسطر التالية نبين لماذا ينقص دعم حساب المواطن وطريقة الاستعلام عن أهلية الاستحقاق وطرق التواصل مع حساب المواطن.

أسباب نقص الدفعة المستحقة لشهر مارس 2024

يحدد قيمة دعم حساب المواطن بناء على عدة أمور منها عدد أفراد الأسرة، والتابعين الأقل من 18 عام والأكبر من 18 عام، كما يحدد أيضا على الدخل الكلي للأسرة، وفي حالة حدوث أي خطأ في هذه البيانات لدى الحساب أو تغير فيها يتم بناء عليه تغير في الدعم، لذلك يجب الدخول على برنامج حساب المواطن للإطلاع على تفاصيل حالتك والتأكد من استحقاقك للدعم بشكل كامل.

استعلم عن أهلية الدفعة 77 شهر أبريل

استعلم عن أهلية الدفعة 77 من خلال موقع حساب المواطن باتباع التالي:

الدخول على صفحة حساب المواطن.

اضغط على أيقون القوائم أعلى الصفحة.

اضغط على دراسة الأهلية.

بمجرد الدخول على دراية الأهلية يتبين لك حالة استحقاق الدفعة 77.

ولكي تطلع على تفاصيل أسباب نقص الدعم أو عد الأهلية اضغط على كلمة تفاصيل.

رقم التواصل مع برنامج حساب المواطن

خدمة التواصل مع حساب المواطن يوفرها البرنامج للمستفيدين من الدعم لكي يساعدهم في الإجابة عن استفساراتهم، كما يساعدهم في وصول شكواهم وإرشادهم إلى تعديل أي أخطاء طارئة على الحساب، كما يوفر قرابة 115 موظف يقومون بالإجابة على المتصل وتقديم له كافة المساعدات، فعند وجود أي حاجة للتوصل مع حساب المواطن اتصل على الرَّقْم : 19912.

بينا خلال مقالنا طريقة الاستعلام عن أسباب نقص حساب المواطن الدفعة الخاصة بشهر مارس وكذلك الاستعلام عن دفعة شهر أبريل، كما نؤكد على أهمية الاستعلام لما له من فائدة كبيرة في استمرار الدعم بشكل كامل.