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مش حتشتريه جاهز تاني اسهل طريقة لعمل الحواوشي الإسكندراني في البيت
يعتبر الحواوشي الإسكندراني من أشهر الأكلات الشعبية المصرية، فهو ليس مجرد وجبة سريعة، بل هو تجربة تذوق فريدة تجمع بين مزيج من النكهات والمكونات المميزة ويشتهر الحواوشي بطعمه الغني واللذيذ، حيث تظهر فيه نكهة اللحم المتبل مع الخبز الطازج، ويمكن تقديمه رمضان لاسرتك علي الافظار.
مكونات الحواوشي الإسكندراني
لعجينة الحواوشي:
- 500 جرام دقيق أبيض
- 2 ملعقة كبيرة خميرة فورية
- 1 ملعقة صغيرة سكر
- 1 ملعقة صغيرة ملح
- 1 كوب ماء دافئ
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
لحشوة الحواوشي:
- 500 جرام لحم مفروم (يفضل خليط من لحم البقر والضأن)
- 1 بصلة كبيرة مفرومة ناعماً
- 2 فص ثوم مهروس
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 1 ملعقة صغيرة كمون
- 1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة
- 1/2 ملعقة صغيرة ملح
- 1/4 كوب بقدونس مفروم
- 1/4 كوب شبت مفروم
- 1 حبة طماطم متوسطة الحجم، مفرومة
طريقة تحضير الحواوشي الإسكندراني
- الخطوة الأولى: تحضير العجينة: في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والخميرة والسكر والملح.
أضيفي الماء الدافئ والزيت تدريجياً، واعجني المكونات حتى تحصلي على عجينة متماسكة وطرية.
غطي العجينة بقطعة قماش نظيفة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
- الخطوة الثانية: تحضير الحشوة: في وعاء كبير، اخلطي اللحم المفروم والبصل والثوم والتوابل والملح والأعشاب المفرومة والطماطم واعجني المكونات جيداً حتى تتجانس تماماً.
- الخطوة الثالثة: حشو وتشكيل الحواوشي: قومي بتقسيم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم افردي كل كرة من العجين على سطح مرشوش بالدقيق، حتى تحصلي على شكل دائري رقيق وضعي كمية مناسبة من الحشوة في منتصف العجينة ثم أغلقي العجينة على الحشوة بشكل نصف دائري، مع الضغط على الأطراف جيداً لتجنب تسرب الحشوة وكرري العملية حتى تنتهي من كل كمية العجين والحشوة.
- الخطوة الرابعة: خبز الحواوشي:سخني الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية وضعي الحواوشي في صينية خبز مدهونة بالزيت واخبزي الحواوشي لمدة 20-25 دقيقة، أو حتى يصبح لونها ذهبياً ثم قدمي الحواوشي ساخناً مع المقبلات المفضلة لديك، مثل الطحينة والمخللات وبهذا تكونين قد حضرتِ الحواوشي الإسكندراني الأصيل، لتستمتعي بمذاقه الشهي ونكهته الفريدة التي لا تقاوم.