مش حتشتريه جاهز تاني اسهل طريقة لعمل الحواوشي الإسكندراني في البيت

يعتبر الحواوشي الإسكندراني من أشهر الأكلات الشعبية المصرية، فهو ليس مجرد وجبة سريعة، بل هو تجربة تذوق فريدة تجمع بين مزيج من النكهات والمكونات المميزة ويشتهر الحواوشي بطعمه الغني واللذيذ، حيث تظهر فيه نكهة اللحم المتبل مع الخبز الطازج، ويمكن تقديمه رمضان لاسرتك علي الافظار.

مكونات الحواوشي الإسكندراني

لعجينة الحواوشي:

500 جرام دقيق أبيض

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

1 كوب ماء دافئ

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

لحشوة الحواوشي:

500 جرام لحم مفروم (يفضل خليط من لحم البقر والضأن)

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعماً

2 فص ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 كوب بقدونس مفروم

1/4 كوب شبت مفروم

1 حبة طماطم متوسطة الحجم، مفرومة

طريقة تحضير الحواوشي الإسكندراني