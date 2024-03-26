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وظائف خالية اليوم.. لينك التقديم على وظائف وزارة الشباب 2024 الشروط والاوراق المطلوبة عبر بوابة الوظائف الحكومية
يبحث العديد من المواطنين عن وظائف وزارة الشباب 2024، حيث أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توفير حوالي ستمائة وظيفة في شركة آمن، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، والتي أعلنت عن حاجتها للموظفين الجدد من الشباب في مختلف المجالات، حيث تبدء براتب شهري 3400 جنيه، ويصل إلى 13 ألف جنيه شهريًا، كما تشمل أيضًا المنح والمكافآت السنوية والتأمين الصحي والاجتماعي، وهذا يعد جزء من جهود الوزارة لتأمين فرص عمل للشباب في مختلف المحافظات.
شروط القبول في وظائف وزارة الشباب 2024
أوضحت الوزارة الشروط الواجب توافرها في التقديم لوظائف وزارة الشباب 2024، ومن هذه الشروط ما يلي:
- يجب أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على المؤهل الدراسي المناسب لطبيعة الوظيفة التي سوف يتم التقديم لها.
- بالإضافة إلى أنه يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يتجاوز 40 سنة.
- كما ينبغي أن يكون المتقدم متفرغ بشكل كامل للوظيفة.
- ومن ثم هناك بعض الوظائف تتطلب كحد أدنى من الخبرة سنتين، وذلك للقبول في الوظيفة.
- كما يوجد بعض الوظائف المتاحة للذكور والإناث على حد سواء.
- من الجيد أن يكون المتقدم للوظائف الخالية بوزارة الشباب والرياضة، يتوفر لديه محل سكن قريب من الوظيفة التي سوف يحصل عليها.
تخصصات وظائف وزارة الشباب 2024
أعلنت وزارة الشباب عن احتياجها لعدد من التخصصات المختلفة، والتي تتمثل فيما يلي:
- مهندس إنتاج حديث التخرج.
- وأيضًا مهندس معمل حديث التخرج.
- وكذلك أيضًا مهندس سعد جودة حديث التخرج.
- وأيضًا مهندس ميكانيكا حديث التخرج، ومهندس كهرباء حديث التخرج.
- ومن ثم وظائف قيادية بوزارة الشباب والرياضة.
- وأيضًا أمين مخازن، ويجب ألا يزيد السن عن ثلاثون عام.
- بالإضافة إلى عامل إنتاج، يجب ألا يزيد السن عن ثلاثون عام.
- وكذلك أخصائي مبيعات.
- وأيضًا كابتن أوردر.
- بالإضافة إلى بائع سمك.
- وكذلك استيورد، وأيضًا شيف قسم الوجبات السريعة.
- ومن ثم شيفات سخن.
- و مساعد شيف.
- كذلك شيف جزار.
- وأيضًا بائع خضار وفاكهة، وشيف أجبان.
- وشيف خباز.
- بالإضافة إلى وظائف إدارية بوزارة الشباب والرياضة.
- ومن ثم تخصص محاسبين، وإستشاريين.
- وكذلك مدرسين ألعاب بالمدارس الحكومية والخاصة (ذكور – إناث).
- وأيضًا وظائف وزارة الشباب والرياضة للمعاقين، وطرح تخصص يتوافق مع الشخص المتقدم.
- وكذلك أيضًا فني صيانة ميكانيكا، كما يشترط خبرة من سنتين إلى خمس سنوات.
- وأيضًا فني كهرباء كنترول، يشترط الخبرة من سنتين إلى خمس سنوات.
- بالإضافة إلى سائق مبيعات، وينبغي أن يكون لديه رخصة درجة ثانية أو ثالثة سارية المفعول مع امتلاك مؤهل متوسط، ويشترط أن لا يتجاوز السن 40 عام.