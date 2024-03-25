شباب البومب ح 15 الموسم 12 رمضان 2024 تابع حلقة الساطي اليوم مع فيصل العيسي

لقد استطاع العمل مسلسل شباب البومب لمدة 12 عامًا متتالية أن يحجز لنفسه مكانة مميزة على الشاشات، حيث اكتسب شعبية واسعة وحصد مشاهدات بالمليارات في السعودية والوطن العربي، كما يعتبر هذا شباب البومب 12 موسم رمضان 2024 اليوم أحد الأعمال البارزة بين جيل الشباب في المملكة العربية السعودية، ويرتبط اسمه وفكرته بالنجم فيصل العيسى، أحد نجوم الكوميديا البارزين في المملكة.

مشاهدة شباب البومب ح 15 الموسم 12

وقد شارك فيصل سابقًا كممثل في برنامج “طاش ما طاش”، وبعد توقف بث البرنامج في عام 2011، قرر بدء مشروع “شباب البومب”، الذي يتناول قضايا الشباب بطريقة فكاهية ومميزة، ويتم عرضها بشكل لايت كوميدي مميز من خلال حلقات منفصلة، كما يقوم بتأدية أدوار رئيسية في البرنامج كل من عامر، بمشاركة كفته وشوكوش، اللذين يجسدون دورهما كل من الممثلين سليمان المقيطيب ومهند الجميلي.

#شباب_البومب رأيكم في حلقة داش كام ؟ وترى بكرا حلقتنا بعنوان الساطي 😎 pic.twitter.com/TQcX7VAoW1 — فيصل العيسى (@faisalalesaa) March 24, 2024

القنوات الناقلة لمسلسل شباب البومب 12

وحتى تتمكن من مشاهدة شباب البومب الحلقة 15 رمضان 2024 فهو يعرض مسلسل شباب البومب 12 على قناة روتانا خليجية.

تردد روتانا خليجية: 11350.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معلومات إضافية عن مسلسل شباب البومب 12

المخرج: أشرف العبادي.

التصنيف: كوميدي.

تاريخ العرض: 11 مارس 2024.

عدد الحلقات: 30 حلقة.

الإنتاج: روتانا.

أبطال مسلسل شباب البومب 12

ويشارك في الجزء الثاني عشر مجموعة من شخصيات مسلسل شباب البومب 12 تتميز بروحها الشبابية، فكل شخصية لديها تحدياتها الخاصة التي تعالجها بطريقة كوميدية.