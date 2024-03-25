جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وموعد تسليم أرقام الجلوس للطلاب

اقتربت نهاية الفصل الدراسي الثاني، ويبدو أن هناك حالة من الترقب والخوف تسيطر على الجميع خاصة بعد زيادة البحث عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، ورغبة الكثير من الطلاب معرفة جدول الامتحانات، وكما هو معروف تمثل الثانوية العامة كابوس لدى أغلب الأسر المصرية، خاصة أنها مرحلة تحديد مصير للطلاب ولذلك يهتم بها الجميع.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التعليم أن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 سيكون في الثاني عشر من يونيو – 12 / 06 / 2024 – وذلك للمواد الغير أساسية والتي تشمل كلًا من :

التربية الدينية. التربية الوطنية. الاقتصاد. الإحصاء.

جديرًا بالذكر أن هناك فترة توقف في الاختبارات من أجل عيد الأضحى وتستمر تلك الفترة ما بين الخامس عشر من يونيو حتى 20 يونيو 2024، ليعاود الطلاب بعدها لاستكمال باقي المواد الأساسية.

ليكون جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالي:

السبت 22 يونيو 2024 مادة اللغة العربية.

الثلاثاء 25 يونيو 2024 مادة اللغة الإنجليزية الثانية.

السبت 29 يونيو 2024 الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية.

الثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الإنجليزية الأولى.

السبت 6 يوليو 2024 مادة الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية.

الأربعاء 10 يوليو 2024 مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلمي علوم، الجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

السبت 13 يوليو 2024 التفاضل والتكامل لطلاب علمي رياضة.

الأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء للشعبة العلمية، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لطلاب علمي رياضة.

موعد إعلان وتوزيع أرقام الجلوس على الطلاب

أما عن موعد إعلان رقم الجلوس فأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لم يحدد بعد، خاصة أنه متوقف على الانتهاء من تسجيل استمارات الثانوية العامة في الكنترول، وعقب انتهاء التسجيل تبدأ مرحلة المراجعة والتدقيق، وبعدها مباشرة سيتم الإعلان عن موعد تسليم أرقام الجلوس للطلاب.