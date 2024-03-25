رسميًا.. رفع الحد الأدنى رواتب المتقاعدين في العراق بواقع 100 ألف دينار وهذا موعد توزيع الرواتب نيسان 2024

بعد رفع الحد الأدنى رواتب المتقاعدين في العراق، نجد المواطنين يتساءلون عن تفاصيل الرواتب بعد الزيادة وما موعد صرفها للمتقاعدين كل شهر، ويُذكر أن الهيئة الوطنية للتقاعد صرحت في وقت سابق بتفاصيل تِلك الزيادة ومتى ينزل راتب التقاعد للمواطنين كل شهر؟ ونوضح لكم تفاصيل الزيادة والتي أصبحت من 400 إلى 500 ألف دينار عراقي، تابعوا.

رفع الحد الأدنى رواتب المتقاعدين في العراق

بوقت سابق أعلن وزير العمل العراقي عن زيادة حد الاستحقاق الأدنى لوراتب العمال المتقاعدين بالعراق، بحيث يصل من مبلغ 400 ألف دينار إلى مبلغ قدره 500 ألف دينار عراقي، بمعني أن تلك الزيادة بواقع 100 ألف دينار، وتحرص العمل العراقية على تفعيل صندوق الضمان الاجتماعي والتقاعد من أجل الاستفادة من فائض الأموال واستثمارها، بحيث يتم تقديمها للمتقاعدين بشكل صحيح.

وقد وضح سموه أيضًا أن عدد المسجلين من المتقاعدين تقريبًا 5% فقط، علمًا بأنهم قد يصل عددهم إلى 6 ملايين عامل متقاعد وأكثر، وتلك الزيادة سيحصل عليها كل متقاعد يقل راتبه عن مبلغ مليون دينار عراقي، حيث سيكون هم الأكثر شمولًا والاستفادة بها عن غيرهم من المتقاعدين.

موعد صب رواتب المتقاعدين في العراق

وضحنا لكم تفاصيل رفع الحد الأدنى رواتب المتقاعدين والزيادة من 400 إلى 500 ألف دينار عراقي، وبالنسبة لرواتب التقاعد متى تنزل، فقد أعلنت الهيئة أنها مُلزمة بمباشرة توزيع رواتب المتقاعدين للمواطنين في اليوم الأول من الشهر الميلادي، على أن يتأخر الصرف يومًا أو يومين على حسب العطلة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية في العراق، ويُصب راتب نيسان في الموعد التالي:

يوم الاثنين 1 من شهر نيسان من عام 2024 – 22 من شهر رمضان من عام 1445.