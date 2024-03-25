موعد مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر 2024 والقنوات الناقلة
موعد مباراة مصر وكرواتيا
موعد مباراة مصر وكرواتيا، تمكن المنتخب المصري من التأهل إلى كأس العاصمة الإدارية في النسخة الأولى لها، بعد الفوز الذي حققه على منتخب نيوزيلاندا بهدف أحرزه اللاعب مصطفى محمد في الدقيقة 29 من الشوزط الأول من خلال ركة جزاء نفذها ببراعة، ليكون على موعد مع نظيره الكرواتي الذي تمكن من تحقيق الفوز على المنتخب التونسي وتأهل للمباراة النهائية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد مباراة مصر وكراتيا …..
موعد مباراة مصر وكرواتيا
يبحث عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة مصر وكرواتيا، التي من المقرر لها أن تقام مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة مصر وكرواتيا
ومن المقرر أن تُنقل مباراة مصر وكرواتيا على قناة أون تايم سبورت التي أعلنت عن عرض الأستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاق صافرة الحكم بساعة لتحليل أداء اللاعبين خلال المباراة والتعرف على الغيابات وأسبابها.
تشكيلة منتخب مصر أمام كرواتيا
وقد كشف حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري خلال الساعات الأخيرة عن قائمة منتخب مصر أمام كرواتيا والتي تضم 25 لاعب وهم:
- حراسة المرمى: محمد أبو جبل ، محمد عواد، والمهدي سليمان ومصطفى شوبير.
- خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي ،محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم ،أحمد رمضان بيكهام.
- خط الوسط: مروان عطية ،حمدي فتحي، مام عاشور، محمد مجدى أفشة، أحمد نبيل كوكا.
- وأخيراً خط الهجوم : محمود تريزيجيه ـمصطفى فتحي ، مصطفى شلبى ، عمر مرموش ،مصطفي محمد ، أحمد عاطف ،محمد شريف ، محمد الشامي.