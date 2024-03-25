مميزات مذهلة تحصل عليها عند تنزيل واتساب بلس بدلا من الواتس العادي

تطبيق واتساب بلس هو عبارة عن نسخة معدلة من تطبيق واتساب الأصلي، وتم تطويره بهدف توفير ميزات إضافية وتعديلات على واجهة المستخدم لتحسين تجربة المستخدم وإضافة وظائف جديدة، حيث يمكنك تحويل تطبيق واتساب إلى أداة فعالة كما يمكن هذا التحديث الجميع من تعزيز تجربة استخدام الواتساب، ويقوم بتحويله إلى أداة تواصل رئيسية يسعى إليها الكثير حول العالم، بالإضافة إلى أنه يعود الفضل في ارتفاع معدلات البحث حول تحديث هذا التطبيق وجود مجموعة المميزات الفريدة التي يقدمها، حيث تسهل تلك المميزات للمستخدمين التفاعل السريع مع جهات الاتصال الخاصة بهم، والآن هيا نتعرف على جميع الخطوات الخاصة بتحديث وتنزيل واتساب بلس وكذلك المميزات الخاصة به.

تحديث واتساب بلس

الآن يمكننا توضيح الخطوات التي يمكن اتباعها لتحديث وتنزيل تطبيق واتساب بلس على هاتفك. إليك الخطوات:

1. قم بعمل نسخة احتياطية من محادثاتك في تطبيق واتساب الأصلي، يمكنك القيام بذلك عن طريق الذهاب إلى إعدادات واتساب ثم النقر على “المحادثات” ومن ثم “نسخ احتياطي” لحفظ المحادثات على خدمة السحابة أو بطاقة الذاكرة.

2. قم بإزالة تطبيق واتساب الأصلي من هاتفك، يمكنك القيام بذلك بالذهاب إلى قائمة التطبيقات في هاتفك، البحث عن تطبيق واتساب ، واختيار “حذف” أو “إلغاء التثبيت”.

3. قم بالبحث عن أحدث إصدار من واتساب بلس على متجر Google Play أو متجر التطبيقات الخاص بجهازك، يمكنك البحث عن ” واتساب بلس” في مربع البحث وتحديث النتائج للعثور على التطبيق.

4. بعد العثور على التطبيق، قم بتنزيل الملف وافتحه عند الانتهاء من التنزيل، قد يتطلب منك النقر على زر “تثبيت” للموافقة على الأذونات المطلوبة لتثبيت التطبيق.

5. بعد تثبيت التطبيق، قم بتشغيله واتبع الإرشادات لتسجيل الدخول باستخدام بياناتك الشخصية لتفعيل التطبيق.

بعض الميزات البارزة لتحديث واتساب بلس

من ضمن الأسئلة التي يرغب جميع إيجاد إجابات لها هي ما المميزات التي يحتوي عليها تطبيق واتساب بلس الذي ارتفعت معدلات البحث عنه تحت عنوان تحديث واتس اب بلس، على أن تتلخص هذه المميزات فيما يلي:

1. إمكانية إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت: يمكنك إخفاء حالتك على الإنترنت وعدم إظهار علامة الوصول الخضراء للمستخدمين الآخرين عندما تكون متصلا.

2. استرجاع الرسائل المحذوفة: يوفر واتساب بلس خيار استعادة الرسائل التي تم حذفها بشكل عرضي أو غير مقصود.

3. إخفاء إشارة الكتابة والتسجيل الصوتي: يمكنك إخفاء علامة الكتابة وعلامة التسجيل الصوتي للمستخدمين الآخرين، بحيث لا يعلمون عندما تكتب رسالة أو تسجل رسالة صوتية.

4. إرسال مقاطع فيديو بحجم يصل إلى 50 ميجابايت: يمكنك إرسال مقاطع فيديو بحجم أكبر مقارنة بتطبيق واتساب الأصلي، مما يتيح لك مشاركة مقاطع فيديو طويلة أو ذات جودة عالية.