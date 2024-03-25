“اختار الاجابة الصحيحة” رابط الاشتراك مسابقة طائر السعيدة 2024.. جاوب وأربح المليون ونصف ريال

تُعرض الكثير من برامج المسابقات في موسم رمضان 2024 وعلى رأسها رابط الاشتراك مسابقة طائر السعيدة 2024 الذي يعتبر واحد من أفضل برامج المسابقات والذي يعرض للموسم السادس على التوالي، حيث يمكن من خلال الإجابة بشكل صحيح على السؤال المطروح بشكل يومي الفوز بالعديد من الجوائز القيمة التي قد تصل إلى مليون ونصف ريال يمني، وللمشاركة في فعاليات هذا البرنامج يرجى تتبع التفاصيل المذكورة أدناه.

رابط الاشتراك مسابقة طائر السعيدة 2024

تطرح الإعلامية مايا العبسي برنامجها الأشهر وهو رابط الاشتراك مسابقة طائر السعيدة 2024 للموسم 6 الذي يقدم مجموعة من الجوائز القيمة والكبرى من خلال مباشرة المشاهدين في إرسال الإجابات الصحيحة عبر البرنامج لتسنح لهم الفوز، ويمكنكم الاشتراك بكل سهولة من خلال مجموعة الخطوات التالية:-

يرجى الدخول إلى رابط الاشتراك في المسابقة من هنا .

. أجب على سؤال الحلقة الجديدة.

ثم ابدأ بإدخال المعلومات المذكورة في الشكل الآتي: الاسم، رقم الهاتف، المحافظة.

وعليه النقر على أيقونة اشتراك.

وحيال إحراز الجواب الصحيح لكافة الأسئلة سيتم التواصل مع المشترك من قبل إدارة البرنامج والفوز بالجائزة.

شروط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

يرتبط الاشتراك مسابقة طائر السعيدة 2024 بمجموعة المعايير التي حددتها اللائحة الخاصة ببرنامج المسابقات الأشهر في اليمن والوطن العربي كله، وتتمثل الشروط في:-

يجب على المشترك عربي الهوية أبًا عن جد.

يفضل أن يكون المشترك ألا يقل عن 18 عامًا فيما فوق.

يتوجب على المشترك تحدث اللكنة العربية الأصيلة.

إجابة السؤال 15 مسابقة طائر السعيدة 2024

يود المشاهدين التطلع على الإجابة الصحيحة للسؤال المطروح بالحلقة 14 مساء أمس، والذي أصبح أحد أهم اهتمامات المواطنين تلك الفترة للحصول على الجوائز الثمينة المعلن عنها، ويتضمن السؤال “عالماً وفقيهاً وشاعراً ومؤلفاً وكاتبتاً من مؤلفاته عنوان الشرف الوافي والإرشاد، من هو ؟

الإجابة:- إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله (إبن المقري).

تجدر الإشارة أن البرنامج يذاع يومياً في تمام الساعة العاشرة بتوقيت اليمن على قناة alsaeedah-tv.