رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في مسابقة عقود تربية الرصافة في العراق 2024

كشفت مديرية تربية بغداد بالعراق خلال الساعات الأخيرة عن أسماء المقبولين في مسابقة عقود تربية الرصافة في العراق 2024، والتي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث لما فيها من أهمية كبيرة للكثير من المتقدمين حتى يتمكنوا من التعرف إذا ما كان تم قبولهم أم لا وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور القادمة……

أسماء المقبولين في مسابقة عقود تربية الرصافة في العراق 2024

وكانت مديرية تربية محافظة بغداد قد أعلنت عن حاجتها حوالي ما يقرب 6 آلاف وظيفة شاغرة بها، وأكدت المديرية على تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في الوظائف المعلن عنها وبالفعل تقدم عدد كبير من الأشخاص وأعلنت المديرية عن استقبال الطلبات والتي خطت الـ 4 آلاف طلب، وبدأت المديرية في عملية فرز الطلبات المقدمة لإختيار أفضل العناصر وأكدت على الإنتهاء من رفع أسماء المقبولين في مسابقة عقود تربية الرصافة في العراق 2024، على الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت وإليكم الخطوات …

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية على الإنترنت .

ثم اضغط على كشوفات تعيينات عقود التربية وحدد العام الجاري.

اختر المحافظة التابع لها.

سوف يظهر أمامك ملف pdf قم بتحميله .

ابحث عن اسمك بين الكشوفات.

شروط التسجيل في مسابقة عقود تربية الرصافة في العراق 2024

وكانت وزارة التعليم العراقية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التسجيل في مسابقة عقود تربية الرصافة في العراق 2024….