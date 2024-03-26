هتقبض قبل العيد!؟… حقيقة تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة وفقا لـ وزارة المالية

من أكثر الأسئلة التي تتردد على لسان كافة المواطنين المصريين، عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 التي تصدرت محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، للاستفسار عن متى يتم الصرف وهل يتم قبله عيد الفطر المبارك الذي من المقرر يوافق يوم الأربعاء 10 أبريل المقبل أم لا؟ فمن أكثر ما يهتم به الموظفون مرتبات شهر أبريل، نتيجة لكثرة المناسبات والأعياد في هذا التوقيت، لذلك نوضح خلال موقعنا الإخباري البديل الموعد الرسمي للصرف.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للموظفين والعاملين في كافة الهيئات والمزارات التابعة لها، حيث إنه من المقرر يتم الصرف من يوم 21 مارس 2024 إلى اليوم الموافق 27 مارس 2024، على أن تستغرق مدة الصرف خمسة أيام، وثلاثة أيام أخرى لصرف رواتب ومستحقات المتأخرات للموظفين، خلال يوم 4,7,8 من الشهر.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر أبريل 2024

حددت هيئة التأمينات الاجتماعية بعضا من الخدمات الإلكترونية من أجل التيسير على كافة الموظفين، حيث تتضمن هذه الخدمات ربطا إلكترونيا يمكن الجميع من الاستعلام عن معاشات شهر أبريل 2024، ولكن باتباع الخطوات التالية:

التوجه عبر الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية. قم بكتابة الرقم القومي ثم كلمة المرور الخاصة بك. ثم قم بالنقر على أيقونة قيمة المعاش. ثم بعد ذلك قم بتدوين البيانات المطلوبة عبر الموقع. على حساب قيمة المعاش. خلال لحظات تظهر أمامك قائمة بنتيجة كافة تفاصيل المعاش الخاصة بشهر أبريل.

جدول زيادة مرتبات شهر أبريل 2024

علينا وزارة المالية عن زيادة مرتبات شهر أبريل 2024 والتي من المقرر أن يتقاضى فئات الدرجة الوظيفية الممتازة 12.200 جنية، والدرجة العليا بنحو 10.200 جنيه، كما أنه يتقاضى درجة المدير على نحو 9200 جنيه، والدرجة الأولى على نحو 8200 جنيه، إلى أن تصل للدرجة السادسة والتي يتقاضى فيها الموظف على نحو6000 جنيه.