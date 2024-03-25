موعد عرض مسلسل المداح الجزء الرابع الحلقه 17 والقنوات الناقلة.. مليكة رجعت هتعمل ايه يا مداح!!

اشتعلت الأحداث كعادتها في مسلسل المداح الجزء الرابع ورغم محاربة صابر للجن وغلقت البوابات إلا أن الشر يفتح أبوابه من جديد وتعود مليكة للحياة وقبلها زين، هذا ما انتهت عليه أحداث الحلقة 16، وبدأ المتابعون بالبحث عن أحداث مسلسل المداح الجزء الرابع الحلقه 17، بل ويتساءلون عن موعد عرض الحلقة والقناة الناقلة لها والأحداث المتوقعة الحلقات القادمة.

موعد عرض مسلسل المداح الجزء الرابع الحلقه 17

اليوم مقرر عرض الحلقة الجديدة من مسلسل المداح اسطورة العودة على شاشة القناة إم بي سي مصر، حيث يوميًا في شهر رمضان المبارك يتم إذاعة المسلسل على المواطنين، ويتم عرضه ثلاث مرات، حيث الأولى عرض حصري على القناة، ثم المرة الثانية والثالثة إعادة، وتأتي مواعيد العرض في هذا التوقيت:

قناة MBC مصر يوميًا الساعة 8:00 م على توقيت القاهرة.

نفس اليوم تعرض الحلقة علىة قناة MBC مصر 2 الساعة 11:00 م.

اليوم التالي نفس الحلقة يتم عرضها الساعة 4:00 عصرًا على قناة إم بي سي مصر 2.

توقعات أحداث مسلسل المداح الجزء الرابع الحلقه 17

بعد قضاء صابر على الجن موت وقام بغلق البوابة الخاصة به، بدئت الحلقة السادسة عشر وفيها تم دفن هبة أخت صابر وظهور زين من جديد، والذي ظهر أول مرة لـ حسن أخو صابر ومن الأحداث نتوقع أن “زين” هو الآخر من الجن وليس إنسان، وبالنسبة للحلقة 17 فلم تبدأ بعد ولكن متوقع أن يحارب صابر مليكة وظهور أكثر للجن وكشفهم على الحقيقة سواء جن أو إنسان، والذي من بينهم “مي سليم” والتي تظهر على حقيقتها، وفي انتظار عرض الحلقة اليوم ومتابعة أحداثها.