خطوات التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين في الصف الاول الابتدائي ورياض الأطفال

تقدم وزارة التعليم خدمة التسجيل الإلكتروني للطلاب المستجدين في المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتسهيل وتحسين عملية التسجيل وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وقد كشفت الوزارة عن تفاصيل هذه الرحلة الإلكترونية، حيث ستقوم بإرسال رسائل إلكترونية إلى الفئة المستحقة، تحتوي على رابط التسجيل الذي سيتم استخدامه خلال فترة التسجيل.

خطوات التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين

تأتي هذه الخطوة في إطار تبني الوزارة للتكنولوجيا واستخدامها في تحسين الخدمات التعليمية فقد تم تطوير منصة إلكترونية تسهل عملية التسجيل بشكل كبير، حيث يتمكن الأهل من تعبئة البيانات الضرورية وتحديد المدرسة المفضلة لطفلهم بسهولة ويسر. وتساعد هذه الخطوة في تقليل الإجراءات الورقية والزمن المستغرق في التسجيل التقليدي، وتوفير وقت وجهد للأهل والموظفين في المدارس

الولوج إلى موقع التسجيل الإلكتروني عبر الاعتماد على بوابة الدخول المخصصة لأولياء الأمور.

قراءة والتعرف على قواعد ومتطلبات التسجيل، والموافقة عليها.

التحقق من صحة معلومات ولي الأمر المقدمة.

تحديد الطالب المراد تسجيله من بين الأبناء المستحقين.

تحديد العنوان السكني للطالب.

تحديد تفضيلات المدارس أو رياض الأطفال المرغوبة.

التأكد من صحة معلومات الفحص الطبي واللياقة الصحية.

إرسال طلب التسجيل بعد استكمال جميع البيانات المطلوبة.

يُمكن لأولياء أمور الأطفال في رياض الأطفال التسجيل في المدارس الحكومية من 15 رمضان وحتى 22 شوال، بينما يمكن التسجيل في رياض الأطفال في المدارس الأهلية والعالمية من 15 رمضان ويستمر حتى الأسبوع الثالث من بداية العام الدراسي الجديد أما بالنسبة للطلاب في الصف الأول الابتدائي، فيُمكن لأولياء أمورهم التسجيل في المدارس الحكومية من 15 رمضان وحتى 22 شوال، وذلك وفقًا لتوجيهات الوزارة.