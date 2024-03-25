بدأ التقديم لطلاب الصف الاول الابتدائي ورياض الأطفال للعام 1446 من خلال رابط منصة نور
اليوم هو بداية التقديم لطلاب الصف الاول الابتدائي للعام الدراسي 1446، ويشمل التقديم أيضًا طلاب رياض الأطفال، وسبق وأعلنت وزارة التعليم في المملكة أن الاثنين 15 /09 /1445 الموافق الخامس والعشرين من مارس 2024 سيتم فتح باب التقديم وتسجيل الأطفال، وأكدت الوزارة أن التسجيل سيكون إلكترونيًا فقط من خلال منصة نور التابعة للوزارة، وذلك لتسهيل عملية التسجيل على أولياء الأمور.
التقديم لطلاب الصف الاول الابتدائي
بدأت اليوم الاثنين الخامس عشر من رمضان 1445 الموافق الخامس والعشرين من مارس 2024 أيام التقديم لطلاب الصف الاول الابتدائي وكذلك طلاب رياض الأطفال، ومن المقرر أن يستمر التقديم حتى 2 مايو 2024 الموافق الثالث والعشرين من شوال 1445.
وأكدت الوزارة أن هناك شرط مهم للغاية للتقديم وهو شرط السن، حيث أن سن القبول في الصف الأول الابتدائي سيكون محددًا بالتاريخ ما بين الثامن عشر من نوفمبر 2018 إلى الخامس عشر من فبراير 2019 ولن يقبل في الصف الأول طلاب أصغر من هذا السن، بينما سن القبول في رياض الأطفال يتراوح ما بين ثلاثة إلى ست سنوات.
خطوات التقديم للطلاب في رياض الأطفال والصف الأول
أما عن التقديم لطلاب الصف الاول الابتدائي ولطلاب رياض الأطفال فمن خلال الخطوات التالية:
- أولًا: عليك الدخول إلى رابط منصة نور.
- ثانيًا: قم بالتوجه إلى تسجيل الدخول ويمكنك التسجيل من خلال بياناتك في النفاذ الوطني.
- ثالثًا: عليك أن توافق على الشروط والأحكام، وبعدها قم بالضغط على “التالي”.
- رابعًا: عليك أن تراجع بياناتك وتؤكد على صحتها، خاصة ما يتعلق برقم الهاتف النقال وكذلك البريد الإلكتروني، وبعد التأكيد أضغط على “التالي”.
- خامسًا: عليك أن تتجه إلى قائمة الأبناء، ومن ثم اختيار الطفل الذي ترغب في تسجيله.
- سادسًا: قم بكتابة العنوان الوطني الخاص بك وتأكد من صحته.
- سابعًا: قم باختيار المدرسة – وبالطبع يفضل اختيار المدرسة الأقرب من محل السكن.
- ثامنًا: لا تنسى إضافة بيانات فحص اللياقة البدنية للطفل في حال توفرت.
- أخيرًا: قم بالضغط على “إرسال الطلب” من أجل الانتهاء من عملية تسجيل الطالب، ويمكنك المتابعة من خلال بريدك الإلكتروني بعد انتهاء الفترة المحددة للتسجيل من أجل معرفة النتيجة.