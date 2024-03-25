4 أكياس ليكم!.. نصيب الفرد التموين شهر يناير / رمضان | سعر الزيت والسكر والسلع التموينية الجديدة

تم تحديد نصيب الفرد التموين لشهر مارس 2024 من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية التي يرأسها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ويجوز إدراج أربع زجاجات زيت سعة 800 مل كحد أقصى على البطاقة التموينية للشخص الواحد وهو ما يمثل نصيب الفرد من التموين.

نصيب الفرد التموين

لمعرفة نصيب الفرد التموين تابع ما يلي:

كيلو واحد من السكر للفرد.

كيلو واحد من المكرونة أو الأرز للبطاقة التي تضم أقل من أربعة لاعبين.

800 جرام مكرونة أو 2 كيلو أرز للبطاقة تكفي لأربعة أشخاص أو أكثر.

ضوابط تخصيص السلع للفرد

من أجل ضمان توزيع نصيب الفرد التموين بشكل عادل ومتساوٍ بحيث يستفيد منها جميع ذوي الدخل المنخفض والمحدود، لذلك أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم تحديد حصة الفرد من التموين بناءً على عدد من العوامل، منها الدخل الشهري والأسرة الحجم والاحتياجات الأساسية والمتوسطة.

توزيع التموين في مارس 2024

يتم توزيع البطاقات التموينية على المواطنين المستحقين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات المرتبطة بالوزارة، على أن يكون الدوام من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً والجمعة، حيث بدأ توزيع السلع التموينية وتحديد حصة كل شخص من الحصة التموينية لشهر مارس 2024.

الأوراق اللازمة للحصول على البطاقة التموينية لأول مرة

المواطنين الراغبين في الحصول على البطاقة التموينية عليهم إحضار عدد من المستندات أهمها ما يلي: