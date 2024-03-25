يسعى عدد كبير من المواطنين في تونس التعرف على رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024، التي تقدمه الحكومة التونسية لعدد كبير من المواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، خاصة في ظل ارتفاع اسعار الكثير من السلع والمواد الغذائية وما يلزمه المنزل في شر رمضان الكريم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024، والشروط اللازمة ..

رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024

حيث يمكن لأي مواطن التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 والشروط اللازمة، التي أعلنت عنها الحكومة التونسية وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الإجتماعية التونسية من هنا

اضغط على تسجيل الدخول بإستخدام “رقم الهوية الوطنية”.

ثم ادخل كلمة المرور.

اختر منحة 300 دينار وادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

اضغط على ارسال الطلب.

سوف يتطلب منك ادخال بيانات أخرى.

يجب أن تتأكد من صحة البيانات المدخلة جيداً.

ثم اضغط على أيقونة “ارسال الطلب”.

بعد الإنتهاء من ارسال الطلب يجب أن تنتظر حتى يتم مراجعته وفي حالة الموافقة سوف يتم ارسال رسالة نصية إليك تتضمن موعد ومكان صرف المنحة .

ما هي شروط الحصول على منحة 300 دينار تونسي

وكانت الحكومة التونسية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على منحة 300 دينار تونسي، والتي جاءت كالتالي: