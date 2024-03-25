فرصة العمر لشراء موبايل عالي بسعر مناسب! هاتف Note11 الخارق بخصم كبير يلبي رغبات الجميع!

أصبح لشركة ريد مي مكانة كبيرة عند الكثير من المستخدمين وذلك لإصدارها هواتف ذكية ذات جودة عالية وأسعار خيالية، وبعد انتشار خبر إصدارها هاتف بسعر ٧٠٠٠ جنيه بدأ الكثير يبحث ويتساءل، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، هبوط حاد في السعر اشتري موبايل Note11 الخارق واستمتع بالخصم.

مواصفات هاتف redmi not 11

وسوف نوضح لكم الآن أهم وأبرز مواصفات هاتف ريد مي نوت ١١ فيما يلي.

نوع الهاتف هاتف ذكي اسم الهاتف Redmi note 11 عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM نوع الشاشة Amoled حجم الشاشة ٦،٤ بوصة نوع المعالج Snapdragon 680 عدد الرامات ٤ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ١٢٨ جيجا بايت عدد الكاميرات 4 كاميرات دقة الكاميرا الخلفية ٥٠ ميجا بيكسل +8 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ١٣ ميجا بيكسل نظام التشغيل اندرويد ١١ سعة البطارية ٥٠٠٠ ملي امبير GPRS يدعم Edge يدعم

مميزات هاتف redmi note 11

وبعد معرفة المواصفات السابقة لهذا الهاتف، سوف نعرض لكم أيضاً أهم مميزات redmi note 1.

وأول تلك المميزات أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٤ بوصة تمكنك من الحصول على أفضل رؤية ومشاهدة.

بالإضافة أيضاً إلى دقة وجودة وكفاءة الكاميرا الأمامية والخلفية والتي يمكنك من خلالها الحصول على صورة شخصية أو صورة سيلفي نقية وجميلة وواضحة في غاية الجودة.

كذلك أيضاً يدعم ذلك الهاتف بطارية قوية يمكنها العمل لمدة طويلة دون الحاجة إلى شحن وأيضا قوة شحن كبيرة لسرعة شحن البطارية.

كذلك أيضاً تحتوي على سماعات استريو عالية الجودة للحصول على صوت واضح ونقي.

وأيضا تدعم ذاكرة تخزين داخلية كبيرة جداً تصل إلى ١٢٨ جيجا بايت ليمكنك من خلالها تحميل أكبر الملفات والصور.

أسعار هاتف Redmi note 11