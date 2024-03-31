فرص عمل في 13 محافظة كافة التخصصات 8000 جنيه مرتب.. قـدم دلوقــت واستلم بعد العيد

فرص عمل في 13 محافظة وأعلنت وزارة العمل عن توفير ما يقارب 600 فرصة عمل في شركة أمين بالتعاون مع القطاع الخاص ويعتقد أن الشباب في مجتمعنا بحاجة إلى البحث عن فرص عمل في 13 محافظة ووظائف جديدة في وزارة الشباب، ويقدم خيارات توظيف جذابة بدخل شهري يصل إلى 13 ألف جنيه وإجازات سنوية ومكافآت وتأمين اجتماعي وصحي ويتناسب هذا الإجراء مع الصورة الأكبر لمبادرات الوزارة لزيادة فرص العمل وتوفير فرص العمل في جميع أنحاء البلاد.

فرص عمل في 13 محافظة

مع ارتفاع أعداد الراغبين في العمل والاستفادة من إمكانيات العمل التي توفرها الوزارتان للمتخصصين، تهدف وزاراة العمل والشباب والرياضة إلى تلبية طلبات الباحثين عن فرص عمل في 13 محافظة من خلال توفير فرص عمل جذابة وأجور تنافسية.

هناك وظائف شاغرة في انتظارك الآن في 75 شركة مختلفة منتشرة في 15 محافظة، وبذلك يصل إجمالي عدد الوظائف المفتوحة إلى 7,376 وظيفة في مجموعة متنوعة من التخصصات، بما في ذلك مشرف إنتاج وسكرتارية وسطاء التأمين والأمن وتشمل التخصصات الفنادق والخياطة والإنتاج والنظافة وغيرها من المجالات.

وظائف جديدة في قطاعي الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فرص عمل في 13 محافظة، في أحد المطاعم بأجور تنافسية ويجب أن تكون المدن التالية موطنًا للمتقدمين القاهرة، المنصورة، طنطا، الزقازيق، والمحلة. ومن بين المجالات العديدة التي تتوفر فيها الوظائف ما يلي: