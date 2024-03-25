وداعاً للحبوب! وصفة طبيعية وسحرية للتخلص من الحبوب بشكل نهائي!

الحبوب من أكثر الأمور التي تسبب لنا إزعاج بشكل كبير، لكونها تعطي مظهر سيء للبشرة خاصة إذا كانت فتاة، مما يضطر الكثير إلى استعمال كريمات مجهولة المصدر أو تحتوي على نسبة كبيرة من المواد الكيميائية التي تضر وتساعد على تزايد الحبوب بشكل أكبر، أثبتت الكثير من الدراسات مدى فعالية الوصفات الطبيعية مدى فعاليتها، لكونها مضمونة وآمنة أكثر على البشرة، لا أحد قام باستخدام تلك الطريقة، إلا أتت معه بنتيجة ممتازة، لذلك وفرنا لكم أفضل وصفة للتخلص من الحبوب بشكل نهائي بخطوات بسيطة.

وصفة للتخلص من الحبوب بشكل نهائي

الوصفات الطبيعية لا يوجد أفضل منها من أجل استعمالها للبشرة، يمكنك تحضيرها بكل سهولة بمكونات يوجد أغلبها لديكي، تكلفتها بسيطة مقارنة بأسعار المنتجات التي توجد في السوق، للتعرف على أفضل الوصفات الطبيعية، تابعي فيما يلي:

ماسك العسل والقرفة

عندما يتم خلط العسل مع القرفة، يعطي لنا أفضل وصفة تساعد على تنظيف البشرة وتهدئتها، تلك الوصفة تتضمن على الكثير من الخصائص المضادة للبكتيريا، يمكن أن يستعمل لعلاج مشكلات البشرة مثل الصدفية والقشرة، للتعرف على كيفية التحضير، تابعي فيما يلي:

نحضر وعاء، نضيف إليه ملعقتين من العسل مع ملعقة من القرنفل، نخلط جميع المكونات حتى نحصل على مزيج متجانس.

نضع المزيج على اليد، لكي تتأكد من مدى ملائمة للبشرة.

ثم نضع المزيج على الحبوب باستعمال اليد وهي نظيفة أو قطعة قطن، يترك المزيج على البشرة لمدة نصف ساعة، ثم يغسل بالماء البارد.

ماسك الخميرة والزبادي للبشرة الدهنية

تعتبر البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة المعرضة لظهور الحبوب بها، يساعد الخميرة والزبادي على تقليل الزيوت التي تسبب ظهور حب شباب، يمكنك تحضير الماسك من خلال اتباع الخطوات التالية:

نحضر وعاء، نضيف إليه ملعقة من خميرة البيرة مع كمية ملائمة من الحليب، نعجن جميع المكونات.

نضع المزيج على البشرة، يترك لمدة ربع ساعة، ثم يغسل بالماء البارد.

ماسك الشوفان

الشوفان من أكثر المكونات التي تساعد على تهدئة الجلد والتخلص من حب الشباب، للتعرف على كيفية تحضير الوصفة، تابعي فيما يلي: