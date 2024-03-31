“ربح سيارة وعطور فاخرة“ رابط التسجيل في مسابقة فيصل الدايل faisalaldayel وشروط المسابقة

قامت شركة الدايل للعطور في السعودية بإطلاق مسابقة فيصل وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك والتي يمكنك من خلالها الحصول على عدد كبير من الجوائز القيمة، يجب العلم أنه يمكن للسعوديين والوافدين المشاركة بها، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا رابط التسجيل في مسابقة فيصل الدايل.

رابط التسجيل في مسابقة فيصل الدايل

تعتبر شركة الدايل واحدة من الشركات الرائدة داخل المملكة العربية السعودية وتم إنشاؤها عام 1979 والجدير بالذكر أنها تقوم كل عام بإطلاق تلك المسابقة وذلك من أجل إدخال البهجة والسرور على المواطنين، للتسجيل في مسابقة فيصل يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة فيصل الدايل. قم بإدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في: رقم الهاتف الخاص بك، اسم المتقدم ثلاثي، البريد الإلكتروني الخاص بك. قم بتحديد الجنسية والمنطقة التابع لها. يرجى الإجابة على السؤال الموضح أمامك. أخيرا قم بالنقر على خانة إرسال الطلب.

جوائز مسابقة فيصل

يجب العلم أنه يمكنك الحصول على العديد من الجوائز الفخمة والقيمة من خلال مسابقة فيصل ومن أبرز تلك الجوائز:

توفر مبالغ مالية كبيرة.

يمكنك من خلال المسابقة الحصول على مجموعة من أفضل العطور المصنعة من قبل شركة فيصل.

توفر أيضا مجموعة متنوعة من مستحضرات التجميل.

يمكنك أيضا الفوز بسيارة وهي الجائزة الكبرى داخل المسابقة.

شروط التسجيل في مسابقة فيصل دايل

يجب توافر مجموعة من الشروط من أجل التسجيل في مسابقة فيصل وهي: