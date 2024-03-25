افضل هاتف رخيص للشراء في عروض رمضان وعيد الام.. سعر بسيط بس مواصفات جبارة!!

يبحث العديد من المصريين عن افضل هاتف رخيص و ذات الأسعار المعقولة حتى يتمكنوا من قضاء إجازاتهم الصيفية مع جهاز جديد يلبي جميع احتياجاتهم، وفي متناول الجميع، لذلك يقوم موقعنا بتقييم الهواتف المحمولة ذات الأسعار المعقولة في مصر وفقًا لمواقع التجارة الإلكترونية.

افضل هاتف رخيص

شهد السوق المصري ارتفاعًا في مبيعات الهواتف الذكية الفريدة من نوعها من العلامات التجارية المعروفة والشركات الصغيرة التي تلبي احتياجات الشباب بشكل أساسي من خلال توفير هواتف ذات ميزات تلبي متطلباتهم بأسعار معقولة وتشمل افضل هاتف رخيص وذات العلامات التجارية.

هاتف Oppo A16K

افضل هاتف رخيص مزود بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميجابكسل مع فلاش LED، ويحتوي هاتف أوبو A16K على شاشة IPS LCD بقياس 6.52 بوصة وجودة عرض HD+ ودقة 720 × 1600 بكسل.

هاتف Nokia C1

يحتوي هذا الهاتف على شاشة IPS LCD بقياس 5.45 بوصة وبدقة 960 × 480 بكسل وجودة HD+، كما يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا خلفية واحدة بدقة 5 ميجابكسل مع فلاش LED،ويتمتع هاتف Nokia C1 بنظام تشغيل Android Go وبطارية متوسطة بسعة 2500 مللي أمبير.

هاتف Redmi A1+

يحتوي هاتف Xiaomi Redmi A1+ على شاشة LCD مقاس 6.5 بوصة بجودة عرض HD+ ودقة 1600 × 720 بكسل، كما يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا خلفية رئيسية مزدوجة بدقة 8 + 2 ميجابكسل، بفضل بطارية ضخمة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة وقدرات الشحن السريع بقدرة 10 وات، تعمل مجموعة شرائح MediaTek Helio A22 على تشغيل هاتف Redmi A1+، ويأتي هاتف Redmi A1+ بمساحة تخزين داخلية 32 جيجابايت وذاكرة الوصول العشوائي 2 جيجابايت.

هاتف Realme C11

يحتوي الهاتف على شاشة HD+ IPS LCD بقياس 6.52 بوصة وبدقة 720×1600 بكسل، كما يحتوي على كاميرتين كاميرا أساسية بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED في الخلف وكاميرا ثانية لالتقاط صور سيلفي دقيقة وإجراء مكالمات فيديو خمسة ميجا بكسل، تعمل مجموعة شرائح Unisoc SC9863A على تشغيل هاتف Realme C11 (2021)، الذي يحتوي أيضًا على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تتيح الشحن السريع بقدرة 10 وات.