“الأعلاف نزلت ولا طلعت” اعرف أسعار الأعلاف النهاردة 25-3-2024 في جميع الشركات في مصر!

في ظل الظروف الراهنة، يواجه مربو الحيوانات والدواجن تحديات متزايدة في توفير الأعلاف بأسعار معقولة، فقد شهدت أسعار الأعلاف ارتفاعًا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، مما أثر بشكل كبير على تكاليف الإنتاج وربحية القطاع الزراعي بشكل عام، يأتي هذا التقرير لتوضيح أحدث الأسعار للأعلاف في مصر خلال يوم الأحد الموافق 24 من شهر مارس 2024.

أسعار الأعلاف للمستهلكين

علف البادي: بلغ سعر الطن اليوم الأحد 26000 جنيه، وهو مرتفع بنسبة ملحوظة مقارنة بالفترة السابقة.

علف النامي: سجل سعر الطن اليوم الأحد 25700 جنيه.

علف الناهي: وصل سعر الطن اليوم الأحد إلى 25600 جنيه.

علف البادي نامي: بلغ سعر الطن اليوم الأحد 25000 جنيه، مما يجعله أكثر توافرًا مقارنة ببعض الأصناف الأخرى.

علف البياض 14 و 16 و 18: تراوحت أسعار الطن لهذه الأصناف بين 22700 و 23500 جنيه، والتباين في الأسعار يحدث بناء على المكونات والمواصفات.

أسعار الأعلاف للشركات

في شركة الفتح للأعلاف

علف البادي 23%: وصل سعر الطن إلى 24500 جنيه، مع توافر بعض الكميات بأسعار معقولة.

علف النامي 21%: بلغ سعر الطن نحو 24450 جنيه، مما يجعله من الخيارات المناسبة لبعض المربين.

علف الناهي 19%: سجل سعر الطن نحو 24300 جنيه.

في شركة العدل للأعلاف

علف البادي نامي: وصل سعر الطن إلى 27500 جنيه.

علف البادي 23% و النامي 21%: سجلت أسعار الطن في هذه الأصناف بين 28200 و 28100 جنيه على التوالي.

مع استمرار تحديات ارتفاع أسعار الأعلاف، يتعين على مربي الحيوانات والدواجن مراجعة استراتيجياتهم والبقاء على اطلاع دائم بآخر التطورات والأسعار لتحديد أفضل الخيارات المتاحة وضمان استمرارية الإنتاج بأقل التكاليف الممكنة.