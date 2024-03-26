تــوا السابعة :: اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي 2024 كل المحافظات بالعراق

تبحث العديد من الأسر ذات الدخل المحدود عن موعد الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية والتي من المتوقع أن يتم اعتمادها بحلول عيد الفطر، و لقد كان الشعب العراقي غاضباً لأن هذا الغذاء يتم توزيعه ببطء الذي كانوا يترقبونه منذ بداية شهر رمضان واعترفت الحكومة بأن التأخير نتج عن مراجعتها الدقيقة للطلبات التي تلقتها من أجل اختيار العائلات الأكثر استحقاقا.

اسماء الرعاية الاجتماعية

يتم تقديم المساعدة للعوائل التي هي في أمس الحاجة للمساعدة من قبل الحكومة العراقية، والتي أعطت الأولوية لعدد من الفئات المدرجة في قائمة اسماء الرعاية الاجتماعية العشاء الأخير، بما في ذلك:

الأرامل.

االمرأة المطلقة

كبار السن.

الأفراد المحتاجين.

أولئك الذين يعانون من أمراض طويلة الأمد.

الأفراد ذوي الإعاقة.

الأفراد الذين ليس لديهم دخل محدد.

أولئك الذين ليس لديهم وظائف في الحكومة.

متطلبات الحصول على مساعدات الرعاية الاجتماعية

يأتي التمويل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع عدد من المتطلبات وهذه المتطلبات الأساسية مذكورة أدناه:

يجب أن يكون المرشح مواطناً عراقياً.

لابد أن يتطابق النطاق العمري للطلب مع شرط السن وهو من 15 إلى 55 سنة للنساء ومن 18 إلى 60 سنة للذكور.

تضم الأسر التي تقدم الطلبات أربعة أفراد أو أكثر.

لا يمكن أن يكون هناك سجل تجاري لمقدم الطلب.

يجب أن يكون المرشح شخصًا كبيرًا في السن أو شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الإعاقة.

يجب أن تكون المرشحة أرملة أو مطلقة.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

من خلال تسجيل الدخول يمكن لأي شخص الاطلاع على أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة النهائية من خلال البوابة التي نشرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك من خلال اتباع الآتي: