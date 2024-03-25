الكل بيتكلم عنها…اضافة ميزه جديده في واتساب بلس الازرق WhatsApp Plus يطلقها التطبيق ضمن آخر تحديثاته

ميزه جديده في واتساب بلس الازرق تم الإعلان عنها مؤخرًا، حيث دائمًا ما يقوم تطبيق واتساب بلس الأزرق بإجراء تحديثات جديدة كل فترة تمنح المستخدم من خلالها تجربة استخدام استثنائية، وتعتبر هذه التحديثات هي من جعلت التطبيق من أشهر تطبيقات المراسلة المتاحة الآن وأكثرها استخدامًا، كما أنه يعتبر نسخة أفضل من تطبيق واتساب الرسمي لأنه يقدم للمستخدم خصائص جديدة ومبتكرة تساعده في زيادة نسبة الخصوصية والأمان لديه.

ميزه جديده في واتساب بلس الازرق

هناك الكثير من التحديثات التي طالت هذه النسخة بشكل متتالي، وفي آخر تحديثات WhatsApp Plus تم إضافة ميزه جديده في واتساب بلس الازرق مما جعله حديث المستخدمين هذه الفترة، فهو يعد واحد من تطبيقات المراسلة الشهيرة ويتم العمل على تطويرها باستمرار لكي تقدم خدمات أفضل للمستخدمين، ويعتبر وضع الشبح ووضع ضد الحظر هما آخر تحديثات قام بها التطبيق في الفترة الأخيرة، كما هناك الكثير من المزايا والتحديثات الأخرى التي نستعرضها في النقاط التالية:

إمكانية إرسال مقاطع فيديو وصور بحجم أكبر من قبل، يصل إلى 100 صورة في المرة الواحدة.

التطبيق ضد الحظر.

تم إضافة عدد آخر من لغات الترجمة.

إمكانية تحميل عدد كبير من الخلفيات والرموز التعبيرية.

إمكانية إخفاء التطبيق.

كيفية تنزيل واتساب بلس الأزرق WhatsApp Plus آخر إصدار

لكي تستمتع بآخر تحديثات تطبيق واتساب بلس الأزرق عليك بإتباع هذه الخطوات: