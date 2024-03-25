سجل الآن.. إليكم خطوات التقديم على منحة الـ 300 دينار في تونس لعام 2024 مع الشروط

تسعى الحكومة في الجمهورية التونسية إلى تقديم مجموعة واسعة من المبادرات الهامة التي تدعم المواطنين، ومن بين تلك المبادرات المهمة هو منحة قيمتها 300 دينار تونسي، والتي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المحتاجين والأسر الفقيرة وذلك في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وفيما يلي سنوضح عملية التسجيل في هذه المبادرة وأبرز الشروط، فإليكم التفاصيل.

خطوات التسجيل في منحة الـ 300 دينار التونسية لعام 2024

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن آخر التحديثات المتعلقة بمنحة 300 دينار تونسية لعام 2024، حيث يمكن للمواطنين التسجيل في هذه المبادرة عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية. النقر على خيار “تسجيل الدخول” وإدخال رقم الهوية الشخصية إدخال كلمة المرور النقر على خيار “منحة 300 دينار” ملء استمارة التقديم النقر على زر “تسجيل الطلب” في النهاية، الضغط على زر “تقديم الطلب”

بعد ذلك، ستقوم الجهات المختصة بدراسة الطلبات المقدمة.

ما هي أبرز شروط التقدم إلى منحة 300 دينار في تونس؟

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الشروط وآلية التقديم للحصول على منحة العائلات المعوزة، حيث على كل فرد أن يستوفي شروط وضوابط البرنامج من الفئات المستحقة للدعم المالي من أجل الاستفادة من هذه المنحة، تتمثل الشروط والضوابط فيما يلي: