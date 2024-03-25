“الكل هيطير من الفرحة” عيد الفطر هيكون يوم… ومفاجأة حلوة من الحكومة!

مع انتهاء النصف الأول من شهر رمضان المبارك، ينشغل المسلمون حول العالم بتوقعات وتوجيهات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بشأن موعد عيد الفطر المبارك المنتظر، إن هذا الحدث الديني الهام يشكل فرصة للمسلمين للاحتفال والتواصل الاجتماعي والتضامن.

توقعات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

بناء على الحسابات والدراسات الفلكية الدقيقة، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم العاشر من شهر أبريل لعام 2024.

ويتم التأكد من موعد أول أيام عيد الفطر برصد هلال شهر شوال وتحديد موعد العيد بناء على رؤية الهلال.

احتفالات عيد الفطر المبارك

تأتي أيام عيد الفطر المبارك بالفرحة والسرور، حيث يجتمع الأهل والأصدقاء للاحتفال بانتهاء شهر الصيام والعبادة.

تعتبر هذه المناسبة فرصة لتبادل التهاني وتعزيز روابط العائلة والمجتمع وإدخال الفرحة عل قلوب الجميع حيث ينتظرون بشغف وفرح استقبال عيد الفطر المبارك والاحتفال به كمناسبة دينية واجتماعية تجمعهم بالفرح والتسامح.

من المتوقع أن يستمر شهر رمضان لعام 2024 لثلاثين يوما، حيث من المقرر أن يكون الثلاثاء التاسع من أبريل هو اليوم الأخير من هذا الشهر المبارك.

تنتهي بذلك فترة الصوم والتضرع، ويحل العيد بفرحته وبهجته على المسلمين.

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