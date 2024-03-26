طرح وظائف وزارة الشباب والرياضة كافة التخصصات للشباب| بس هات الورق واستلم مرتب 8000 جنيه!

أصبح الكثير من الشباب مهتمين بمعرفة تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة في ظل رغبة وزارة الشباب والرياضة في إنهاء البطالة، وتحرص الوزارة على توفير فرص العمل للشباب الراغبين في الحصول على وظائف سواء كانوا طلابًا أو خريجين أو من ذوي المؤهلات المتوسطة ويشرح هذا المقال تفاصيل الوظائف والمؤهلات وإجراءات التقديم لوزارة الشباب والرياضة.

وظائف وزارة الشباب والرياضة

يتوفر بالمؤسسة الصناعية وظائف وزارة الشباب والرياضة كما يلي:

تتوفر محاسب تكاليف بشرط أن يكونوا حاصلين على مؤهل عالي.

مساعدي مخازن بشرط أن يكون مؤهلهم متوسط أو فوق المتوسط.

عمال الخدمات هم الذين لا يحتاجون إلى مؤهل عالي.

يوجد وظائف لأي خلفية تعليمية، ألا يقل عمر المرشحين لشغل الوظائف عن أربعين عاماً، وإن يكون الباحث لديه خبرة سابقة.

المزايا والحقوق لموظفي وزارة الشباب والرياضة

لمعرفة المزايا والحقوق لوظائف وزارة الشباب والرياضة:

مستويات الرواتب تتناسب مع الواجبات المحددة التي يؤدونها.

يعمل الموظفون ثماني ساعات يوميًا.

يحق للعامل الحصول على يومين إجازة في الأسبوع.

تقديم التأمين الاجتماعي والصحي للعمال.

توفير السكن والطعام للعمال الأجانب وكذلك وسائل النقل.

شروط الوظائف المفتوحة

أوضحت المنظمة أنه لكي يتم النظر في المتقدمين للوظائف المفتوحة، يجب عليهم استيفاء المتطلبات التالية:

أن يكون المرشح مؤهلاً تأهيلاً عاليًا (خريج).

لكل من ذكور وإناث.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاماً.

يشترط إجادة اللغة الإنجليزية من جيد إلى متميز.

مؤهلات الوظائف المفتوحة

وذكرت وظائف وزارة الشباب والرياضة أيضًا أن المؤهلات التالية ضرورية للوظائف المفتوحة بالقاهرة (رمسيس):

أن تكون مؤهلات المرشح ممتازة أو أعلى من المتوسط.

يشترط الخبرة من سنتين إلى أربع سنوات.

ألا يزيد عمر المتقدم عن ثلاثين عاماً.

كيفية التقديم على الوظائف بوزارة الشباب والرياضة

ولتمكين الخريجين والشباب الطموح من استكمال الإجراءات المطلوبة للتعيين في هذه الوظائف، تؤكد وزارة الشباب على أهمية سرعة التقديم على الوظائف المتاحة بوزارة العمل في القطاع الخاص ويتم تشجيع الخريجين والشباب ذوي الطموح على القيام في نهاية شهر مارس، للتقديم تابع ما يلي: