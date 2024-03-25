ما هي بطاقة الأولوية المخصصة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وما شروط الحصول عليها؟

يسعى المواطنون في المملكة العربية السعودية للحصول على المزيد من المعلومات حول بطاقة الأولوية المخصصة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، حيث شهدت عمليات البحث عن هذا الموضوع ارتفاعاً في الآونة الأخيرة، ويعد الضمان الاجتماعي برنامجاً يساعد كبار السن والمتقاعدين والفئات ذات الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم الدعم لهم، وسنستعرض في هذا المقال جميع جوانب بطاقة الأولوية، بالإضافة إلى الشروط اللازمة للحصول عليها والفئات المستحقة لها.

لمحة عن بطاقة الأولوية في الدعم الصحي

توفر بطاقة الأولوية للمستفيدين في المملكة العربية السعودية فرصة الحصول على الدعم الصحي من وزارة الصحة السعودية، حيث يمكن للمواطن تقديم الطلب إلكترونياً، فمن خلال هذه البطاقة يتسنى للمواطن الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة، وهذا يعود بفائدة خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تسهل البطاقة تحديد حالة المريض في كل زيارة، ويمكن الحصول عليها عبر التواصل مع المكتب المختص للاستفادة من مزايا البطاقة، بالإضافة إلى التواصل مع وزارة الموارد البشرية.

ما هي الفئات المستفيدة من بطاقة الأولوية في الضمان الاجتماعي؟

تتضمن الفئات المستفيدة من بطاقة الأولوية في الضمان الاجتماعي ما يلي:

كبار السن الذين يبلغون من العمر 65 سنة فأكثر

مرضى الغسيل الكلوي

الأفراد ذوي الاحتياج المرحلي

المسجلين في الطب المنزلي

هذه هي الفئات التي قامت وزارة الصحة السعودية بتضمينها في القائمة المستحقة للحصول على خدمات البطاقة.

ما هي الشروط اللازمة للحصول على بطاقة الأولوية؟

تتضمن الشروط اللازمة للحصول على بطاقة الأولوية ما يلي: