تردد قناة الإمارات تي في على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (آذار 2024)

إليكم تردد قناة الإمارات تي في الجديدة لعام 2024 على النايل سات، حيث تعد قناة الإمارات تي في واحدة من أبرز القنوات التابعة لشركة أبو ظبي للإعلام، وتحظى بشعبية كبيرة، سنتناول في هذا المقال بعض المعلومات عن القناة، بما في ذلك أهم البرامج المعروضة على شاشتها، والمميزات التي جعلتها تحظى بتلك الشعبية الكبيرة.

لمحة عن قناة الإمارات ومحتواها

قناة الإمارات تي في نشأت في عام 2008 وتطورت بشكل ملحوظ في عام 2015 عندما أعلنت عن تجديد شامل في برمجتها وهوية العلامة التجارية، تتبع القناة لشركة أبو ظبي للإعلام، والتي تهتم بتطويرها بشكل دائم واقتناء حقوق العرض الحصرية للعديد من الأعمال الدرامية الشهيرة، يتم بث محتواها عبر أكثر من قمر صناعي، مما يسهل وصولها للمشاهدين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدأت القناة باسم “الإمارات أبو ظبي”، لكن فيما بعد تم تغيير اسمها إلى “قناة الإمارات تي في”، يتم بث محتواها على مدار اليوم بدون انقطاع أو تشويش، مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بالبرامج والمحتوى بسهولة، بعد التطوير الذي شهدته في عام 2015، ازداد عدد متابعي قناة الإمارات تي في بشكل كبير، حيث وصل عددهم إلى ما يقارب 2 مليون مشاهد، ما يبرز شعبيتها الواسعة وانتشارها في العالم العربي.

تردد قناة الإمارات تي في على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد قناة “Emirates TV” في العام الحالي، ولكن يمكن مشاهدة برامج قناة الإمارات تي في بجودة عالية عبر الترددات التالية:

التردد: 12322

الاستقطاب: عمودي “V”

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الترميز: 27500

الجودة: HD

ويمكن العثور على قناة الإمارات تي في قائمة القنوات تحت اسم “Emirates TV”.