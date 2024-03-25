ضحايا رامز جاب من الاخر الحلقة 15 … ضيف جامد هيكسر الاستوديو

يبحث عدد كبير من المشاهدين خلال الساعات الأخيرة عن ضحايا رامز جاب من الاخر الحلقة 15 ، الذي يعد أشهر برنامج يُعرض خلال شهر رمضان الكريم على مدار 14 عام ، ويسعى الفنان رامز جلال أن يبحث عن فكرة برنامج جديدة في كل عام، إلا أنه استطاع هذا العام أن يأتي بفكرة جديدة جعلت البرنامج يحتل قوائم محركات البحث منذ أول أيام شهر رمضان الكريم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على ضحايا رامز جاب من الاخر الحلقة 15 ومواعيد عرضه على قناة mbc مصر …..

ضحايا رامز جاب من الاخر الحلقة 15

حلقة جديدة ينتظرها الملايين من المشاهدين حول العالم، حيث بدأ عدد كبير منهم في البحث عن ضحايا رامز جاب من الاخر الحلقة 15 التي من المقرر أن يتم عرضها مساء اليوم، ومن المتوقع أن يكون الفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي هم ضيوف رامز جلال اليوم .

يحقق برنامج رامز جاب من الاخر أعلى المشاهدات منذ عرض الحلقات الأولى مع بداية شهر رمضان الكريم، إلا أن فكرة البرنامج هذا العام تختلف عن الأعوام الماضية، حيث قرر رامز هذا العام أن يظهر لضيوفه وينفذ فكرة المقلب وجهاً لوجه، وكانت الفنانة انتصار والفنانة ميرهان حسن هم ضيوف رامز جلال وحققت الحلقة أعلى نسب مشاهدة خلال الساعات الأخيرة.

موعد عرض برنامج رامز جاب من الاخر 2024

يُعرض برنامج رامز جاب من الاخر على قناة mbc مصر في تمام الساعة 06:10 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 07:10 مساءً بتوقيت القاهرة، وتعاد عرض الحلقة في الساعة 12:00 صباحاً على قناة mbc كما يمكنكم مشاهدة جميع الحلقات يومياً بعد عرضها على الشاشة على منصة شاهد vip.