بعد تصريح مي عمر.. موعد عرض مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 16 والقناة الناقلة “نعمة هتعمل ايه في الطفل”

بوقت سابق صدرت بعض التصريحات بشأن مسلسل نعمة الأفاوكاتو وأنه خمسة عشر حلقة فقط وليس 30 حلقة، وهذا ما جعل المواطنين يتساءلون عن كم عدد حلقات مسلسلسل نعمة الأفوكاتو؟ وقد صرحت الفنانة مي عمر عبر صفحتها الرسمية على “إكس” أن المسلسل 16 حلقة وليس 15 حلقة، وبعدها بدأ المتابعون بالبحث عن مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 16 وموعد عرض الحلقة والقنوات الناقلة له، ونوضح لكم هذا بمقالنا اليوم.

موعد عرض مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 16

صرحت الفنانة مي عمر أن عدد حلقات مسلسل نعمة الأفوكاتو 16 حلقة وليس 15 حلقة كما يعتقد البعض، ويُعتقد أنها الحلقة الأخيرة من المسلسل هي الحلقة التي مفترض عرضها اليوم، وبعد تصاعد الأحداث واكتشاف أن “نعمة” حامل من صلاح يشتاق الجمهور إلى معرفة الأحداث، ومقرر عرض الحلقة الجديدة اليوم في الموعد التالي:

تعرض قناة mbc مصر الحلقة الجديدة مساء اليوم عند الساعة 10:00 م.

إعادة نفس الحلقة اليوم التالي بقناة mbc مصر 2 الساعة 4:00 عصرًا.

مُذاعة الحلقة على مِنصة شاهد وباقي مواقع التواصل الاجتماعي.

أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

وضحنا لكم موعد مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 16 والقنوات الناقلة، وبالنسبة للحلقة الجديدة فمتوقع أن تكون الحلقة الأخيرة من المسلسل، وذلك كما صرحت الفنانة مي عمر، وبالنسبة للمسلسل فتدور أحداثه حول محامية يحصل زوجها على مبلغ من المال بعد أن كسب أحد القضايا، وبعد أن حصل على المبلغ تزوج عليها وحاول قتلها، وتحاول مي عمر “المحامية نعمة أبو علب” أن تحصل على حقها من زوجها صلاح وتنتقم منه هو وزوجته سارة، وتصاعدت الأحداث إلى أن انتهت آخر حلقة بأن نعمة حامل من زوجها.