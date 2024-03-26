بيصحوا من النوم على تشغيلها.. تردد قناة تنة ورنة الجديدة 2024 على النايل سات وعربسات
من أشهر القنوات الأطفال التي حازت على شهرة كبيرة خلال هذه الفترة هي قناة تنة ورنة بسبب محتواها الترفيهي الشيق الذي يخص الأطفال الصغار، كما أن جميع الأمهات تسعي دائما إلى الحصول على تردد تنة ورنة للعام الجديد حتى يتمكنوا من متابعة كافة الأغاني والبرامج المفضلة لديهم، إلى جانب البرامج التعليمية المفيدة التي تقدمها بشكل سهل وبسيط توصيل المعلومة للأطفال بشكل غير مباشر دون ملل أو إزعاج، كما أنها تتميز بينها قناة مجانية على مدار اليوم دون توقف.
تردد قناة تنة ورنة الجديد 2024
تهتم قناة تنه ورنة تقدم نخبة رائعة من البرامج الترفيهية والمسلسلات الرائعة والأغاني الشيقة والرسوم المتحركة، بالإضافة إلى برامج تعليمية خلال اليوم بأكمله، و من أهم محتويات قناة تنه ورنة هي أفلام ديزني الكرتونية، مسلسل القط والفار، سبونج بوب فسوف نقدم لكم خلال السطور التالية تردد قناة تنه ورنة 2024 على القمر صناعي نايل سات بصوت عالي وجودة عالية.
تردد قناة تنه ورنة الجديد على نايل سات
يتم استقبال تردد قناة تنه ورنة على النايل سات من خلال استخدام التردد الآتي:
|التردد
|11853
|الاستقطاب
|أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|3/2
|معدل الترميز
|27500
|الجودة
|HD
تردد قناة تنه ورنة 2024 على عرب سات
يمكنك أيضا استقبال قناة تنه ورنة على القمر الصناعي للعام 2024 من خلال هذه البيانات:
|تردد القناة
|11595
|الاستقطاب
|عمودي
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|¾
|الجودة
|HD
حيث يمكنك فتح قائمه الاعدادات، ثم اختيار منها التركيب نختار نوع القمر الصناعي، ثم تعبئة بيانات تردد قناه تنه ورنة، يتم الضغط على كلمه بحث ثم حفظ.