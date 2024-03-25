تعرف على جميع التفاصيل والشروط الخاصة بــ طلب الزيارة العائلية في السعودية وشروط الحصول على التأشيرة

قامت وزارة الخارجية السعودية بتحديد ونشر كافة التفاصيل الخاصة بالموافقة على طلب الزيارة العائلية في السعودية، وكذا شروط الحصول على التأشيرة الخاصة بالسماح للمقيمين بالمملكة استقدام عوائلهم لزيارتهم، حيث تشمل تأشيرة الزيارة العائلية التي توفرها السلطات السعودية الأقارب من الدرجة الأولى، ومن خلال المقال الحالي سنقوم باستعراض شروط الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية، والرسوم المستحق دفعها في المقابل.

ما هي مدة الموافقة على طلب الزيارة العائلية في السعودية؟

أعلنت وزارة الخارجية السعودية وهيئة الجوازات أن مدة دراسة طلب تأشيرة زيارة عائلية، والموافقة على طلب إصدار تأشيرة زيارة عائلية يكون من ثلاث إلى سبعة أيام، وقد يصل في بعض الأحيان إلى عشرة أيام في حالة نقص البيانات، أو في حالات فترات الضغط، ووجود العديد من الطلبات.

والآن تعرف على شروط الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

هناك عدد من الشروط التي حددتها الخارجية السعودية للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية للمملكة، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

ألا تقل مدة صلاحية إقامة متقدم الطلب عن تسعين يوما.

أن يتم توقيع طلب المتقدم من قبل الكفيل.

أن يكون المتقدم بطلب تأشيرة الزيارة العائلية لديه تأشيرة عمل.

يشترط أن يكون الطلب الذي تم تقديمه شامل الأفراد المسموح لهم بالزيارة.

ما هي رسوم تأشيرة الزيارة العائلية للسعودية؟

هذا وتبلغ الرسوم المقررة والمستحق سدادها من أجل الزيارة العائلية للمملكة بما يقدر بــ 2000 ريال سعودي، ويضاف إلى ذلك المبلغ 2000 ريال أخرى وهي قيمة رسوم دخول الأراضي السعودية ويتم دفع جميع الرسوم لمرة واحدة، هذا وتعد رسوم التأشيرة متفاوتة وذلك حسب مدة الإقامة.

كما تندرج رسوم الزيارة للزوجة والأبناء والوالدين تحت رسوم الزيارة العائلية المتعددة، وتختلف الرسوم باختلاف مدة الزيارة، وفيما يلي توضيح:

سداد 100 ريال سعودي رسوم الزيارة العائلية للفرد الواحد لمدة يومين.

سداد 300 ريال سعودي رسوم الزيارة العائلية لمدة أسبوعين.

سداد 300 ريال سعودي رسوم الزيارة العائلية لمدة تتراوح ما بين شهر إلى 3 أشهر.

سداد 3000 ريال سعودي رسوم الزيارة لمدة 6 أشهر.

هذا وتقدر الرسوم الخاصة بالزيارة العائلية لمدة سنة بنحو 5000 ريال سعودي، كما قد يدفع المقيم نحو 8000 ريال سعودي للإقامة لمدة سنتين.

تعرف على طريقة استخراج طلب زيارة عائلية للمقيمين

فيما يلي بعض الخطوات التي يجب اتباعها لتقديم طلب للحصول على تأشيرة زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية، من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية الخاصة بالوزارة:

عليك بالدخول بعدها إلى الموقع الخاص بوزارة الخارجية السعودية اضغط هنا.

ثم قم بتسجيل الدخول من الجزء الخاص بـــ دخول الأفراد”.

واختر إحدى طريقتي تسجيل الدخول، إما الدخول عن طريق تطبيق“ نفاذ، أو باسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور.

قم بتأكيد الطلب من خلال تطبيق نفاذ على جوالك الشخصي.

ثم اختر طلب الزيارة العائلية للمقيمين بالمملكة ثم تقوم بالضغط على الزر الخاص بالتقديم.

قم الآن بملء كافة البيانات الشخصية الخاصة بك في أماكنها المحددة لذلك.