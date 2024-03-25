“بمميزات أفضل من الواتساب الأصلي“ طريقة تحميل جي بي واتساب برو GB Whatsapp Pro بمساحة صغيرة مناسبة لجميع الهواتف

تم إصدار نسخة جديدة من تطبيق واتساب جي بي برو، يجب العلم أن الإصدار الجديد قام بحل جميع الأعطال التي كانت تواجهنا في الإصدار السابق، كما أنه قام أيضا بإضافة عدد كبير من المميزات التي تجعلك تقوم بتحميل جي بي واتساب برو، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تحميل جي بي واتساب برو

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تحميل جي بي واتساب برو والتي تكون كالتالي:

في البداية يجب عليك التوجه إلى متصفح الويب الموجود لديك. في شريط البحث قم بكتابة جي بي واتساب برو، ثم انقر على ايقونة install. انتظر حتى يتم تحميل التطبيق وتثبيته بنجاح، ثم اتجه إلى قائمة التطبيقات وقم بالنقر على أيقونة التطبيق، سوف يتطلب منك إدخال رقم الهاتف وسوف تصلك رسالة تأكيد. بمجرد إدخال كود التأكيد سوف تبدأ باستخدام الواتساب بكل سهولة.

إضافات جي بي واتساب برو

الجدير بالذكر أن التحديث الجديد من جي بي واتساب برو يضم مجموعة من الإضافات المتنوعة ومن أبرزها: