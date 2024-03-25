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“بمميزات أفضل من الواتساب الأصلي“ طريقة تحميل جي بي واتساب برو GB Whatsapp Pro بمساحة صغيرة مناسبة لجميع الهواتف
تحميل جي بي واتساب برو
تم إصدار نسخة جديدة من تطبيق واتساب جي بي برو، يجب العلم أن الإصدار الجديد قام بحل جميع الأعطال التي كانت تواجهنا في الإصدار السابق، كما أنه قام أيضا بإضافة عدد كبير من المميزات التي تجعلك تقوم بتحميل جي بي واتساب برو، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.
تحميل جي بي واتساب برو
يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تحميل جي بي واتساب برو والتي تكون كالتالي:
- في البداية يجب عليك التوجه إلى متصفح الويب الموجود لديك.
- في شريط البحث قم بكتابة جي بي واتساب برو، ثم انقر على ايقونة install.
- انتظر حتى يتم تحميل التطبيق وتثبيته بنجاح، ثم اتجه إلى قائمة التطبيقات وقم بالنقر على أيقونة التطبيق، سوف يتطلب منك إدخال رقم الهاتف وسوف تصلك رسالة تأكيد.
- بمجرد إدخال كود التأكيد سوف تبدأ باستخدام الواتساب بكل سهولة.
إضافات جي بي واتساب برو
الجدير بالذكر أن التحديث الجديد من جي بي واتساب برو يضم مجموعة من الإضافات المتنوعة ومن أبرزها:
- يمكنك من خلاله تغيير الواجهة سواء من حيث التصميم أو الألوان.
- قام بتفعيل ميزة مشاركة الملفات الكبيرة وذلك على عكس التحديث السابق.
- يوفر خاصية الرد التلقائي وذلك عن طريق أن تقوم تصميمها ويتم إرسالها على الفور عندما يتحدث شخص ما.
- يمكنك غلق المحادثات والتطبيق من خلال إنشاء كلمة مرور وذلك من أجل الحفاظ على خصوصيتك.
- يوفر ميزة إرسال رسالة جماعية لأكثر من شخص في وقت واحد.
- يمكنك اخفاء الظهور الخاص بك.
- يوفر خاصية الغاء مؤشر قراءة الرسائل وذلك يساعدك في تصفح الواتساب أو التعرف على الرسائل دون علم الطرف الأخر.