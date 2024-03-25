مسلسل المداح 4 الحلقة 16… رحاب ماشية ورا سميح وهتنتقم من صابر ياترى ايه اللي هيحصل

مسلسل المداح 4 الحلقة 16، حلقة جديدة ينتظرها الملايين من المشاهدين من شتى أنحاء العالم ، مازال صابر المداح يحتل قوائم محركات البحث خلال السنوات الماضية ، وذلك بسبب الأحداث الشيقة التي يعرضها المسلسل في كل حلقة من حلقاته، حيث شهدت الحلقة الماضية الكثير من الأحداث كان أبرزها هي مقتل هبة أخت صابر بعد أن أقنعها موت بأن تقتل نفسها من خلال سكين وهو موجودة في المستشفى .

مسلسل المداح 4 الحلقة 16

ويذهب صابر إلى المستشفى لكي يرى هبة إلا أن الأمن يمنعه من الدخول، ويدخل مدير المستشفى ليجد هبة مقتولة وملقاة على الأرض، وفي مشهد آخر يذهب صابر إلى المدافن حتى يدفن اخته إلا أن أهل القرية يمنعوه ويأتي سميح ويأذن لهم بأن يقوموا بالسماح لهم بدفن الجثمان ثم يذهب لصابر وبقدم له العزاء إلا أن صابر يؤكد أنه لم يتلقى عزاء أخته إلا بعد أن يأخذ حقها ، ويظهر الدكتور سميح برفقة رحاب وهو يحاول أن يقنعها أنها تطلب الخلع من صابر ولا تنتظر أن يطلقها ويطلب منها أن تمشي خلفه دون أن تخاف.

أحداث مسلسل المداح الحلقة 16

وفي مشهد آخر يظهر الجن موت مع صابر على شاطئ البحر، ويقوم صابر بتلاوة آيات من القرآن ويحترق الجن موت ويذهب إلى باطن البحر حيث أتى، ويحمد صابر الله على أنه استطاع أن يتخلص من الجن موت، وفي المشهد الأخير من مسلسل صابر المداح الحلقة 16 يظهر داوود برفقة ولده وهو يؤكد له أنه كان مشتاق لرؤيته ويحدث انفجار كبير من خلفهم ويتعالى صوت ضحة “مليكة”، وتنتهي الحلقة، ويمكنكم مشاهدة الحلقة بدون فواصل اعلانية على منصة شاهد vip.