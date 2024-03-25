“تثبيت 3 محادثات مرة واحدة“ تحديث واتساب الأصلي الأخير 2024 بمميزات خيالية تفوق الواقع

يعتبر تطبيق الواتساب واحد من تطبيقات التواصل الاجتماعي التي لا غنى عنها في حياتنا، وذلك لأنها تسهل علينا التواصل مع الآخرين سواء من خلال المحادثات النصية أو مكالمات الفيديو بالإضافة إلى المكالمات الصوتية أيضا، كما أنه في الفترة الأخيرة أصبح يتم من خلال الكثير من المعاملات المختلفة سواء في مجال العمل أو التعليم وغيرها، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا خطوات تحديث واتساب الأخير.

تحديث واتساب الأخير

لتحديث تطبيق الواتساب يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول على متجر التطبيقات المثبت على الهاتف الخاص بك. ثم قم بالنقر على قائمة التحديثات الموجودة أعلى الشاشة. سوف تظهر لك قائمة بالتطبيقات التي تريد التحديث قم بالنقر على أيقونة الواتساب وابدأ بالتحديث. انتظر حتى تنتهي عملية التحديث ثم انتقل إلى تطبيق الواتساب وسوف تجده محدث بالفعل.

إضافات تحديث الواتساب

يجب العلم أنه بعد التحديث يمكنك قفل المحادثات من خلال إنشاء رمز مرور خاص بها ويتم اخفائها من قائمة المحادثات، كما يمكنك أيضا إلغاء أخر ظهور لك، بالإضافة إلى أنه أصبح بإمكانك تثبيت 3 محادثات وذلك بدلا من محادثة واحدة ويجب العلم أن المحادثة سوف تظل مثبته لفترة تصل حتى ثلاثين يوم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: