“فصل المحادثات عن بعضها“ خطوات تحميل واتساب جي بي GBWhatsapp بمميزات سحرية عن الواتساب العادي

يعتبر GB Whatsapp واحد من تطبيقات الواتساب التي انتشرت في الآونة الأخيرة وحقق نسب تحميل مرتفعة وذلك لما يحمله من مميزات عديدة على عكس الواتساب العادي، كما أنه يمتلك واجهة استخدام سهلة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا خطوات تحميل GB Whatsapp، وسوف نقدم لكم أيضا أبرز المميزات التي يمتلكها.

خطوات تحميل GB Whatsapp

يجب العلم أنه عند تحميل جي بي واتساب يمكنك من خلاله تحميل الحالات بكل سهولة وذلك دون الحاجة لطلبها من صاحبها، يجب اتباع الخطوات التالية من أجل تحميل التطبيق بكل سهولة:

في البداية يجب عليك الدخول على متصفح الويب الموجود لديك. في محرك البحث قم بكتابه جي بي واتساب وانقر على زر التحميل. انتظر حتى يتم تثبيت التطبيق بنجاح، ثم اتجه إلى قائمة التطبيقات الخاصة بك. قم بإدخال رقم الهاتف وادخل كود التحقق الذي سوف يصلك. أخيرا ابدأ باستخدام التطبيق بكل سهولة.

مميزات تحميل تطبيق GB Whatsapp

يمتلك جي بي واتساب مجموعة من المميزات التي تميزه عن غيره وهي: