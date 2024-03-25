تكنولوجيا
“فصل المحادثات عن بعضها“ خطوات تحميل واتساب جي بي GBWhatsapp بمميزات سحرية عن الواتساب العادي
خطوات تحميل GB Whatsapp
يعتبر GB Whatsapp واحد من تطبيقات الواتساب التي انتشرت في الآونة الأخيرة وحقق نسب تحميل مرتفعة وذلك لما يحمله من مميزات عديدة على عكس الواتساب العادي، كما أنه يمتلك واجهة استخدام سهلة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا خطوات تحميل GB Whatsapp، وسوف نقدم لكم أيضا أبرز المميزات التي يمتلكها.
خطوات تحميل GB Whatsapp
يجب العلم أنه عند تحميل جي بي واتساب يمكنك من خلاله تحميل الحالات بكل سهولة وذلك دون الحاجة لطلبها من صاحبها، يجب اتباع الخطوات التالية من أجل تحميل التطبيق بكل سهولة:
- في البداية يجب عليك الدخول على متصفح الويب الموجود لديك.
- في محرك البحث قم بكتابه جي بي واتساب وانقر على زر التحميل.
- انتظر حتى يتم تثبيت التطبيق بنجاح، ثم اتجه إلى قائمة التطبيقات الخاصة بك.
- قم بإدخال رقم الهاتف وادخل كود التحقق الذي سوف يصلك.
- أخيرا ابدأ باستخدام التطبيق بكل سهولة.
مميزات تحميل تطبيق GB Whatsapp
يمتلك جي بي واتساب مجموعة من المميزات التي تميزه عن غيره وهي:
- يقوم بتقسيم المحادثات الفردية وفصلها عن المحادثات الجماعية وذلك على عكس الواتساب العادي.
- يمكنك من خلال جي بي واتساب اخفاء أخر ظهور خاص بك، كما أنه يمكنك أيضا إخفاء حالة متصل الآن ويكتب الآن.
- يتيح لك امكانية قفل التطبيق والمحادثات من خلال إنشاء كلمة مرور أو نمط أو استخدام بصمة الإصبع.
- يمكنك من خلاله إرسال مقاطع فيديو والتي يصل حجمها حتى 50 ميجابايت، يمكنك أيضا إرسال ما يقارب نحو 90 صورة وتلك الخاصية غير موجودة بالواتساب العادي.
- يوفر جي بي واتساب مجموعة من الثيمات المختلفة والتي يمكنك من خلال تغيير شكل الواتساب الخاص بك.
- يمكنك من خلاله إلغاء مؤشر الصح الذي يدل على أنك شاهدت الرسائل.
- يوفر التطبيق أيضا خاصية منع حذف الرسائل والحالات.
- يدعم وضع الطيران وذلك في حين الرغبة في فصل الإنترنت نت عن الواتساب فقط.