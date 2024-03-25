1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة قبل عيد الفطر 2024 …. رابط التسجيل والشروط المطلوبة

منحة العمالة الغير منتظمة، من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين خلال الأيام الأخيرة خاصة مع حلول عيد الفطر المبارك وشراء ما يلزمهم من ملابس ومشتريات، وكانت وزارة القوى العاملة أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة والتي سوف نتعرف على خطواتها من خلال اتباع السطور التالية ….

منحة العمالة الغير منتظمة 2024

حيث اعلنت الحكومة المصرية عن منحة العمالة الغير منتظمة في بداية ظهور أزمة كورونا المستجد، وقام عدد كبير من المواطنين بالتسجيل على الرابط التي أعلنت عنه الوزارة وتم صرف 500 جنيه لكل مواطن على مدار 6 دفعات تعويضاً لعدد كبير من المواطنيبن الذي تأثر دخلهم بسبب قرارات الحظر التي فرضتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا،وإليكم خطوات التسجيل ….

زيارة موقع وزارة القوى العاملة على الإنترنت .

ثم ابحث عن منحة العمالة الغير منتظمة .

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

اكتب رقم الهاتف والرقم القومي والإسم رباعي.

تأكد من أن البيانات التي أدخلتها صحيحة.

ثم اضغط على أيقونة “ارسال”.

في حالة الموافقة على الطلب المقدم سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف المسجل مكتوب بها موعد ومكان صرف المنحة.

ما هي شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024