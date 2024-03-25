عربي و دولي

“برواتب مجزية”.. خطوات التقديم في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024 وأهم الشروط المطلوبة للتقديم

صورة lekaa lekaaمنذ 30 دقيقة
0
التقديم في مسابقة الجمارك الجزائرية
التقديم في مسابقة الجمارك الجزائرية

التقديم في مسابقة الجمارك الجزائرية، أطلقت المديرية العامة للجمارك في الجزائر خطوة هامة نحو تعزيز فرص العمل وتنشيط الاقتصاد الوطني من خلال إطلاق مسابقة توظيف جديدة، تعتبر هذه المبادرة جزءًا من جهود الحكومة الجزائرية لمواجهة التحديات المتعلقة بالبطالة وتوفير فرص العمل للشباب الخريجين، تفتح هذه المسابقة أبوابًا واسعة للمتقدمين في مختلف التخصصات، مما يعزز التنوع ويسهم في تعزيز الكفاءات المحلية، تشجع المديرية بشكل خاص الخريجين الجدد على المشاركة، إذ تمثل هذه الفرصة فرصة مهمة لبناء مسار مهني ناجح وتحقيق الطموحات المهنية للشباب.

خطوات التقديم في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024

خطوات التقديم في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024، واحدة من الفرص الرئيسية التي تقدمها الحكومة الجزائرية حاليًا هي وظائف الجمارك، حيث يمر المتقدمون عبر سلسلة من الاختبارات خلال مسابقة التوظيف الخاصة بهذا القطاع، وتتضمن خطوات التقديم في هذه المسابقة ما يلي:

  • الوصول إلى موقع الخدمات المقدمة من المديرية العامة للجمارك.
  • اختيار القسم المخصص لوظائف الجمارك في الجزائر.
  • تحديد الاشتراك في المسابقة الخاصة بالعمل في الجمارك.
  • إكمال عملية التسجيل من خلال إدخال جميع البيانات المطلوبة.
  • تحميل الملفات الضرورية التي تثبت صحة البيانات الشخصية للمتقدم.
  • التأكد من صحة جميع البيانات والمستندات المقدمة.
  • الضغط على زر الإرسال لتقديم الطلب وتمكين الجهات المعنية من مراجعته.
التقديم في مسابقة الجمارك الجزائرية
التقديم في مسابقة الجمارك الجزائرية

شروط التقديم في مسابقة الجمارك الجزائرية للتوظيف 2024

توضح المديرية العامة للجمارك في الجزائر بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى المتقدمين للتقديم في مسابقة الجمارك، تتضمن هذه الشروط المعايير التي يتم الاعتماد عليها في عملية اختيار المرشحين، وتشمل:

  •  إذا كان المتقدم طبيبًا، يجب أن يكون متخصصًا في مجال الصحة العامة.
  • إذا كان المتقدم ممرضًا، يجب أن يحمل شهادة معتمدة في الصحة العامة، والتي يتم الحصول عليها من المعهد الوطني المسؤول عن التدريب في الجزائر.
  • إذا كان المتقدم كاتبًا، يجب أن يمتلك شهادة معتمدة في أي من المجالين التقني أو التطبيقي.
إنضم لقناتنا على تيليجرام

صورة lekaa lekaaمنذ 30 دقيقة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى