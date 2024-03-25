عربي و دولي
“برواتب مجزية”.. خطوات التقديم في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024 وأهم الشروط المطلوبة للتقديم
شروط التقديم في مسابقة الجمارك الجزائرية للتوظيف 2024
توضح المديرية العامة للجمارك في الجزائر بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى المتقدمين للتقديم في مسابقة الجمارك، تتضمن هذه الشروط المعايير التي يتم الاعتماد عليها في عملية اختيار المرشحين، وتشمل:
- إذا كان المتقدم طبيبًا، يجب أن يكون متخصصًا في مجال الصحة العامة.
- إذا كان المتقدم ممرضًا، يجب أن يحمل شهادة معتمدة في الصحة العامة، والتي يتم الحصول عليها من المعهد الوطني المسؤول عن التدريب في الجزائر.
- إذا كان المتقدم كاتبًا، يجب أن يمتلك شهادة معتمدة في أي من المجالين التقني أو التطبيقي.