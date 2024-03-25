مديرية المرور العامة الغرامات بالعراق بالرقم الألماني “UR IQ أور” منصة غرامة والإستعلام

مديرية المرور العامة الغرامات بالعراق بالرقم الألماني يتزايد عليها البحث، من جميع مالكي السيارات، حيث يرغب جميع المواطنين في الإطلاع على الغرامات التي تم رصدها بحقهم، وذلك من أجل السداد في الموعد المحدد قبل تطبيق غرامة أو تفاقم المشكلة، ولهذا حرصت هيئة المرور على توفير تلك الخدمة لجميع المواطنين بغرض التسهيل عليهم، وللمزيد تابعونا في التالي.

مديرية المرور العامة الغرامات بالعراق بالرقم الألماني

أتاحت هيئة المرور العراقية خدمة الاستعلام عن الغرامات المرورية عبر الموقع الإلكتروني، وذلك من خلال اتباع التالي:

الدخول إلى منصة أور الإلكترونية الرسمية.

كتابة جميع بيانات الدخول إلى حسابك على الموقع.

الضغط على خدمة الاستعلام عن الغرامات المرورية بالرقم الألماني.

كتابة جميع البيانات المطلوبة والضغط على خانة الاستعلام.

انتظر وسوف تظهر كافة البيانات الخاصة بالغرامات وقيمتها وكيفية سدادها.

كيفية سداد الغرامات المرورية بالعراق

أتاحت الهيئة العامة للمرور في العراق خدمة سداد الغرامات المرورية بشكل إلكتروني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أور الإلكترونية.

اختيار أيقونة الغرامات المرورية.

الضغط على أيقونة السداد الموجودة بجانب الغرامة.

اختيار وسيلة الدفع المناسبة معك من بين الطرق المتاحة على الموقع.

إدخال جميع بيانات بطاقة الائتمان الخاصة بحسابك البنكي.

الضغط على أيقونة السداد.

قيمة الغرامات المرورية بالعراق

حددت مديرية المرور العامة قيمة الغرامة المخصصة لكل مخالفة مرورية يتم ارتكابها من جانب السائق، وتتمثل تلك الغرامات في التالي: