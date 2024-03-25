مسلسل نعمة الافوكاتو الحلقة 16 سارة هتطلب الزواج من يس …. ياترى هيوافق

يبحث عدد كبير من عشاق الدراما المصرية عن مسلسل نعمة الافوكاتو الحلقة 16، الذي أصبح من أشهر الأعمال الرمضانية التي احتلت قوائم البحث، المسلسل بطولة الفنانة مي عمر وأحمد زاهر وإخراج محمد سامي، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من المشاهدين في البحث عن مسلسل نعمة الافوكاتو الحلقة 16 والتي سوف نتعرف على تفاصيلها من خلال السطور التالية ….

مسلسل نعمة الافوكاتو الحلقة 16

منذ عرض أولى حلقات مسلسل نعمة الافوكاتو على شاشة التلفاز في شهر رمضان 2024، وبدأ الكثير في البحث عن مواعيد عرض المسلسل لما فيه من أحداث شيقة، والتي تتعرض فيه نعمة للقتل على يد ضرتها “سارة” ويقوم زوجها “أحمد زاهر” بدفنها ظناً منه أنها ماتت إلا أنها لم تموت ويقوم حارس المدافن بإخراجها من التربة وخرجت نعمة لتنتقم من زوجها .

وفي الحلقة الماضية من مسلسل نعمة الافوكاتو بدأت نعمة في تنفيذ خطتها برفقة رجل الأعمال “يس” الذي بدأت سارة أن تتقرب منه بعد أن علمت أن نعمة حرقت الأموال لزوجها صلاح وأكدت سارة ليس أنها سوف تنفصل عن صلاح وطلبت منه أن يتزوجها، ورد يس عليها وأكد لها أنها يجب أن تنفصل في البداية وسوف يفاجئها ويقيم لها فرح كبير.

موعد مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 16

يعرض مسلسل نعمة الافوكاتو على قناة mbc مصر في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية، ويعاد عرض الحلقة في الساعة 04:00 عصرا بتوقيت القاهرة، والساعة 05:00 بتوقيت السعودية، كما يمكنكم أيضاً متابعة المسلسل بدون اعلانات أو فواصل على منصة شاهد vip.