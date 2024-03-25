عربي و دولي

مَـاككــو 🔴 pdf.. خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 وأهم شروط القبول والفئات المستفيدة من الدعم

صورة lekaa lekaaمنذ 11 ساعة
0
اسماء الرعاية الاجتماعية
اسماء الرعاية الاجتماعية

لا يزال البحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة يتصدر نتائج محركات البحث على جوجل، حيث يسعى الكثيرون من الأسر الفقيرة لمعرفة موعد الإعلان عن هذه الوجبة المنتظرة استعداداً لعيد الفطر المبارك، بهدف تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية، وقد أثار تأخر صرف هذه الوجبة غضب الشعب العراقي، الذي كان يتطلع لاستقبالها مع دخول شهر رمضان المبارك.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

اليكم خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024:

  • قم بزيارة موقع وزارة العمل العراقية.
  • انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية.
  • انقر على خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لهذا العام.
  • حدد رقم الدفعة والوجبة الصحيحين.
  • بعد النقر على زر الاستعلام، ستظهر لك كشوفات الأسماء الجديدة التي يمكن تحميلها على الهاتف والعثور عليها بصيغة PDF.
اسماء الرعاية الاجتماعية
اسماء الرعاية الاجتماعية

شروط القبول في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يجب الالتزام بجميع الشروط المتعلقة بعملية التقديم على دعم الرعاية الاجتماعية، وفيما يلي تلك الشروط:

  • يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، ولا يُسمح لغير العراقيين بالتقديم على الدعم.
    يتوجب أن يكون المتقدم مقيمًا داخل العراق.
    يُشترط عدم امتلاك المتقدم لأراضي أو عقارات أو أصول أخرى مماثلة.
    يجب أن لا يكون لدى المتقدم مشروع تجاري يُمكّنه من تحقيق دخل مناسب لأسرته.
    يلزم المتقدم الالتزام بتقديم كافة المستندات المطلوبة عند التسجيل للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية عبر الإنترنت.

الفئات المستفيدة من برنامج الرعاية الاجتماعية

يستحق بعض الأفراد الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية، ويشمل ذلك الفئات التالية:

  • الأرملة التي لديها أبناء، حيث يتم تقديم الدعم لها على أساس الشرط الأساسي وهو تقديم شهادة الوفاة كإثبات لحالتها.
  • الأسر التي يوجد فيها فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة أو يعاني من إعاقة عقلية، حيث يتم تقديم الدعم لهذه الأسر بناءً على الحالة الخاصة للفرد ذو الاحتياجات الخاصة أو الذي يعاني من إعاقة عقلية داخل الأسرة.
إنضم لقناتنا على تيليجرام

صورة lekaa lekaaمنذ 11 ساعة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى