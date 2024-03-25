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مَـاككــو 🔴 pdf.. خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 وأهم شروط القبول والفئات المستفيدة من الدعم
شروط القبول في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024
يجب الالتزام بجميع الشروط المتعلقة بعملية التقديم على دعم الرعاية الاجتماعية، وفيما يلي تلك الشروط:
- يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، ولا يُسمح لغير العراقيين بالتقديم على الدعم.
يتوجب أن يكون المتقدم مقيمًا داخل العراق.
يُشترط عدم امتلاك المتقدم لأراضي أو عقارات أو أصول أخرى مماثلة.
يجب أن لا يكون لدى المتقدم مشروع تجاري يُمكّنه من تحقيق دخل مناسب لأسرته.
يلزم المتقدم الالتزام بتقديم كافة المستندات المطلوبة عند التسجيل للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية عبر الإنترنت.
الفئات المستفيدة من برنامج الرعاية الاجتماعية
يستحق بعض الأفراد الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية، ويشمل ذلك الفئات التالية:
- الأرملة التي لديها أبناء، حيث يتم تقديم الدعم لها على أساس الشرط الأساسي وهو تقديم شهادة الوفاة كإثبات لحالتها.
- الأسر التي يوجد فيها فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة أو يعاني من إعاقة عقلية، حيث يتم تقديم الدعم لهذه الأسر بناءً على الحالة الخاصة للفرد ذو الاحتياجات الخاصة أو الذي يعاني من إعاقة عقلية داخل الأسرة.