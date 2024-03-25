برنامج رامز جلال ح 15.. ضيوف رامز جاب من الأخر الحلقة 15 مفاجئة للجميع.. مواعيد عرض البرنامج

ضيوف رامز جاب من الأخر الحلقة 15 يرغب معرفتهم الملايين من المتابعين ويزداد شوقهم يوم بعد يوم لمتابعة المزيد من الحلقات، اختار رامز عدد كبير من الضيوف لمشاركتهم في البرنامج، مما كان هناك ضحايا جدد يظهرون لأول مرة في برنامج مقالب رامز جلال، وافق البعض على المشاركة في البرنامج مع رامز وكانوا يعتقدون أن الفكرة مختلفة وتغيير رامز نظام برنامجه هذا العام ويقدم برنامج حواري وهذا ما أقنع به رامز الضيوف في بداية الحلقة

وصرح الكثير من النجوم الذين وقعوا في الفخ أنهم لا يعلمون شئ عن فكرة البرنامج وأنهم غير متفقين مع رامز في المقلب، كما كثرت التعليقات من هذه النوعية والمتابعين للبرنامج الذين أعجبوا كثيراً بالفكرة أكدوا أنهم يتمتعون بما يقدمه رامز وأن اختياره هذا العام موقف جداً عن السنة الماضية، ترقبوا معنا السطور التالية للإطلاع على ضيوف رامز جاب من الأخر الحلقة 15

ضيوف رامز جاب من الأخر الحلقة 15

الجهة المسؤولة عن الإعلان عن أسم ضحايا برنامج رامز جاب من الأخر بشكل يومي هي شبكة MBC مصر، وتحرص على عدم الإعلان عن الأسماء إلا قبل العرض بدقائق لعدم حرق المفاجأة الذي فجرها رامز جلال، وكانت حلقة الأمس ممتعة للغاية للنجمتين ميرهان حسين وانتصار ودارت الكثير من المواقف الطريفة بينهم، ومن المتوقع أن يكون ضيوف حلقة اليوم 15 من الرجال من الوسط الفني أو من لاعبي كرة القدم وسوف نعلن لكم عن الأسماء فور نشر القناة مباشرةً.

تردد قناة MBC مصر 2024

تنقل قناة أم بي سي مصر العديد من المسلسلات والبرامج المميزة الذي يتابعها ملايين الأشخاص من شتى الدول العربية وخاصةً البرنامج الأشهر والأعلى مشاهدة على القناة رامز جاب من الأخر والذي يتم نقله على MBC مصر كل عام وسوف يعرض في رمضان عقب أذان المغرب والساعة الثامنة والنصف مساءً على قناة MBC العراق وعلى منصة شاهد ويمكنكم تنزيل إشارة قناة MBC مصر على الجهاز بسهولة من خلال إضافة الرموز التالية.