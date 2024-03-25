“خلاص قرب” موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024 بالزيادة الجديدة

تتزايد عمليات البحث تتزايد عن موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024، الذي أصبح محور اهتمام وبحث عدد كبير من أصحاب المعاشات حتى يتمكنوا من شراء ما يلزمهم من مستلزمات وسلع غذائية لشهر رمضان وعيد الفطر المبارك، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024 ……

موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024

حيث أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي أن موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024، سوف يكون بداية من الموافق الإثنين 1 أبريل 2024 على أن يتم صرف المعاشات على مدار 5 أيام، وناشدت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي المواطنين الإلتزام بمواعيد الصرف وارتداء الكمامات للحد من انتشار والأوبئة.

حقيقة صرف زيادة على معاشات شهر ابريل 2024

كما أعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أنه من المقرر أن يتم صرف زيادة 15% على معاشات شهر ابريل 2024، وذلك يعدما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات لدعم المواطن المصري في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الأخيرة، وأشارت الوزارة على تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن الزيادة والتي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات ….

رابط الاستعلام عن معاشات شهر ابريل 2024

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الإجتماعي على الإنترنت .

اضغط على “تسجيل الدخول”.

ثم ادخل الرقم القومي لصاحب المعاش.

اكتب اسم الأم.

ثم اضغط على عرض المعاش.

سوف يظهر أمامك كافة التفاصيل بصاحب المعاش .

أماكن صرف معاشات شهر ابريل 2024

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن أن المواطن يمكنه صرف مستحقاته من خلال عدد من الأماكن وهي: